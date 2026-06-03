Возле Мамоново волк хотел перейти дорогу, но не смог — охотовед (видео)

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На расстоянии около километра от Мамоново горожанин Дмитрий, проезжавший мимо, заметил одинокого волка, который неторопливо бежал практически у самой трассы. Поведение животного прокомментировал Олег Белкин, председатель областного общества охотников.

Дмитрий повстречал хищника утром в среду, 3 июня. Волк трусил вдоль дороги около минуты. Периодически он останавливался, озираясь, потом продолжал путь, то приближаясь, то уходя в сторону. Автомобили его настораживали, но заметно не пугали. Правда, через какое-то время хищник всё-таки свернул к лесу.

Евгений Белкин определил, что это кобель, на вид вполне здоровый. Вероятно, волк пытался перейти дорогу, считает охотовед. Не исключено, что где-то поблизости его ждала в логове семья: в это время года животные уже обзаводятся парой и выводком подросших щенков. Это объясняет его настойчивое движение вдоль трассы, несмотря на грохот машин. Такое поведение не совсем обычно.

Просто ему очень надо было туда, вот он и пытался найти переход», — говорит Белкин.

Вообще в этой местности волков достаточно много, встречают их не так уж и редко, отметил специалист. Дело в близости границы: в соседних странах хищников не отстреливают, они там свободно размножаются и нередко переходят на российскую сторону. К присутствию людей такие пришлые волки тоже относятся спокойно, не боятся и дорог. Возможно, и герой видео — такой же гость из-за рубежа.