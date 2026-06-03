Гол за мечту: в Сочи завершился благотворительный турнир «Будущее зависит от тебя»

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В Сочи завершился крупнейший благотворительный футбольный турнир для воспитанников детских домов «Будущее зависит от тебя». Финальный этап Всероссийских соревнований собрал более 130 спортсменов из 13 субъектов России. Масштабное спортивное мероприятие поддержали Российский футбольный союз, ФК «Зенит» и волонтёрское движение МегаФона.

Победителей выясняли в двух возрастных категориях: игроки 15–16 лет и игроки до 14 лет. Драматично завершился турнир в младшей группе — «Шкид» из Татарстана сумел обыграть «Рубин» из Забайкальского края только в серии пенальти. Лучшим бомбардиром соревнований стал Арсений Шагимухаметов с 10 голами, а лучшим игроком — Николай Овчаренко. В старшей группе триумфатором стал «Прорыв» из Кировской области, который уверенно обыграл «Содействие» из Приморского края со счётом 4:1. Здесь больше всего голов — 12 — удалось забить Евгению Кузнецову, а MVP стал Сергей Антонов. Победители обеих групп примут участие в тренировке с игроками сборной России и посетят один из будущих матчей национальной команды.

В финальную стадию в Сочи команды попали через региональный этап отбора. Всего в турнире приняли участие более двух тысяч юных спортсменов: 253 команды из 110 детских домов представляли 49 регионов России. За весь чемпионат ребята забили 931 гол, а одним из самых результативных матчей стала игра между «Расправь крылья» и «Витязями», которая завершилась со счётом 11:0. При этом самым богатым на голы городом проведения игр стал Екатеринбург — на региональном этапе там забили 82 гола. Антирекорд по результативности поставил Санкт-Петербург — всего 32 мяча. Интересно, что в этом году среди футболистов девушек стало гораздо больше, чем обычно. Так, команда «Интер» из Саратовской области и команда «Мечта» из Омской области были представлены наполовину смешанным составом.

«Российский футбольный союз много лет поддерживает турнир "Будущее зависит от тебя". Для воспитанников детских домов такие проекты — возможность почувствовать уверенность в собственных силах, получить важный жизненный опыт и увидеть горизонты, о которых раньше они, возможно, даже не задумывались. Мы рады быть частью этой истории и видеть, как год за годом она меняет жизни детей к лучшему. Порой один шанс, полученный вовремя, способен определить целое будущее», — поделился Алексей Смертин, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС.

«За 20 лет наш проект доказал: это путь для тысяч детей к мечте. Награды, которых турнир уже был удостоен, подтверждают значимость работы, но главное — видеть, как ребята раскрываются: забивают голы, осваивают профессии на мастер-классах, берут автографы у легенд и обретают уверенность в себе. Мы искренне благодарны нашим партнёрам — Министерству спорта, Министерству просвещения, РФС и всем клубам, которые поддерживают эту миссию. С такой надёжной командой единомышленников мы рады быть частью пути тех, кто завтра будет строить наше общее будущее», — прокомментировал директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.