Куда пойти после 9-го класса: вариантов больше, чем два

Первый вариант

Конечно, после 9-го класса можно поступать в профильный 10-й, два года посвятить интенсивной подготовке к основным предметам, выбранным для поступления в вуз. Каждый день с утра в школу, там до обеда, потом к репетитору… Скажем честно, эти два года очень сложные не только для школьника, но и для всей семьи.

И примерно половина учеников уходит из школы после получения аттестата об основном образовании.

Второй вариант

Очевидный выбор для тех, кто решил не оканчивать 11-й класс, — колледж. И уже много лет туда идут ребята с разным уровнем подготовки, это уже давно не «вариант для неучей». Во многих заведениях СПО серьёзный конкурс для поступления!

В первый год ребята осваивают программу 10–11-х классов, со второго курса получают диплом о среднем профессиональном образовании. С этим документом при желании могут поступать в вуз, но при смене профиля нужно будет сдавать ЕГЭ.

Данные статистики показывают, что, к сожалению, очень большой процент студентов бросает обучение через год-два, в итоге остаются с аттестатом за 9-й класс. Часто это происходит из-за того, что представления о выбранном направлении подготовки и реалии кардинально расходятся, ребята теряют интерес к учёбе, родителям уже сложно на них повлиять.

Третий вариант

Окончить школу экстерном, получить аттестат за 11-й класс уже через год. При этом можно сфокусироваться на важном и главном, не тратить лишнее время на второстепенные предметы.

Школа «Эксперт» берёт на себя все организационные и бюрократические вопросы, организует подготовку по всем предметам, ко всем промежуточным аттестациям, к сдаче ЕГЭ по русскому и математике, на основании которых выдаётся аттестат о среднем общем образовании. Все подробности программы можно узнать на сайте.

А дальше открыты все двери: можно поступать в вуз, можно пойти в колледж на второй курс, можно освоить профессию на краткосрочных курсах, можно пойти работать, вернуться к вопросу получения дальнейшего образования позже, без спешки и давления.

Как определиться с выбором

Мы прекрасно понимаем, какое ответственное решение предстоит сделать семьям выпускников 9-х классов. Убеждены в том, что тут очень важна информация, чтобы было ясное понимание всех возможностей. Поэтому приглашаем на бесплатную консультацию, в ходе которой можно будет уточнить все вопросы. И уже после этого решать, куда пойти после 9-го класса.

Записаться на консультацию можно по ссылке или по телефону (4012) 43-00-61, Школа «Эксперт».