Калининградец второй раз за месяц попался на контрабанде сыра из Польши

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На пограничном переходе в Багратионовске задержали калининградца, который пытался ввезти из Польши три головки сыра общим весом 30,1 кг. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре во вторник, 2 июня.

Сопроводительных ветеринарных документов на молочную продукцию у туриста не было, а без них разрешено ввозить лишь 5 кг продуктов. Поэтому весь сыр вернули в Польшу, а в отношении нарушителя возбудили административное дело о нарушении правил карантина животных или других ветеринарно‑санитарных правил.

«Примечательно, что это уже второй случай за последний месяц, когда данное частное лицо пытается провезти подконтрольную продукцию с нарушением установленных требований», — рассказали в ведомстве.