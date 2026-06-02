Велодорожка из кармана: в мэрии Калининграда рассказали, чем пожертвуют ради комфорта стальных коней

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В Калининграде начался ремонт тротуара на Ленинском проспекте у одноимённой гостиницы. Об этом сообщили в администрации города во вторник, 2 июня.

«В течение 175 дней в этом районе будут небольшие трудности с передвижением пешеходов. Сейчас демонтируется старое покрытие возле арки, постепенно подрядчик будет двигать «захватки» в сторону 63-го дома», — поделились планами в мэрии.

На участке протяжённостью 170 метров планируют проложить велодорожку. Магистраль для двухколёсного транспорта сделают из остановочного кармана, который сейчас используется для заезда автобусов и троллейбусов.

Чиновники уверяют, что на территорию и безопасность пешеходов никто не посягнёт. На данном участке имеется выделенная полоса для общественного транспорта, поэтому автобусы и троллейбусы будут забирать и выпускать пассажиров в пределах своей дорожки.

Для того чтобы люди могли укрыться от непогоды, до 8,5 м увеличат остановочный павильон.