Венок из одуванчиков: в Калининградском зоопарке показали трапезу самца леопардовой черепахи

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В Калининградском зоопарке показали трапезу самца леопардовой черепахи, который лакомится венком из одуванчиков. В учреждении также рассказали несколько интересных фактов из жизни пресмыкающихся.

«Вообще, этот парень весьма общителен — во время уборки любит подойти к человеку и благосклонно принимать чесания шеи. Особенно, если этот человек — зоотехник Надя Лёвина», — пояснили в зоопарке, отметив, что пресмыкающиеся умеют различать лица людей.

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