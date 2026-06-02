Центр Светлогорска закроют для движения 6 июня

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Центр Светлогорск в субботу, 6 июня, закроют для движения на время празднования Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 6:00 до 00:00 для транспорта перекроют ул. Ленина от площади Театра эстрады «Янтарь-холл» до перекрёстка с ул. Октябрьской и ул. Октябрьскую до пересечения с ул. Островского, а также ул. Садовую до перекрёстка с ул. Гагарина

С 12:00 до 14:00 перекроют ул. Ленина от перекрёстка с ул.

Октябрьской до пересечения с ул. Пушкина, а также ул. К. Маркса до перекрёстка с ул. Горького. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.