Такой сават нам не нужен: суд в Калининграде закрыл спортивный клуб на полтора месяца из-за слишком шумных тренировок

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В Калининграде суд на 40 дней приостановил работу клуба «Центр боевых искусств», где проводили тренировки спортсмены региональной федерации савата или французского бокса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Калининградской области.

Жильцы дома по ул. В. Денисова, где располагается спортивный зал, пожаловались на то, что единоборцы слишком шумно стучат тренажёрами и громко слушают музыку.

«В целях подтверждения доводов, Управлением Роспотребнадзора с привлечением аккредитованной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» организовано проведение инструментальных измерений уровня звукового давления в квартире заявителя. По результатам установлено превышение гигиенических нормативов», — пояснили в ведомстве.

Роспотребнадзор выдал спортсменам предписание устранить источник шума, однако все проведённые мероприятия оказались неэффективными, поэтому ведомство приостановило деятельность «Спортивной Федерации Савата Калининградской области», а Ленинградский районный оставил решение в силе.