Лебеди, маяк, Елизавета: новый мурал в Балтийске нарисовал чемпион мира по 3D-граффити (видео)

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На стене девятиэтажного жилого дома на улице Садовой в Балтийске появился новый мурал. О его создании рассказал «Клопс» автор изображения Тимур Абдуллаев, челябинский стрит-артист и чемпион мира по созданию граффити в 3D.

Уральская команда объявила об окончании работы над панно во вторник, 2 июня. Весь процесс занял неделю. На мурал художник и его помощники истратили около 60 литров фасадной краски и три десятка баллончиков аэрозольной.

Теперь серая облупленная стена ушла в прошлое. На улицу Садовую взирает каменная императрица Елизавета на своём скакуне; на фоне за её спиной — очертания крепости Пилау и освещающий путь маяк. Не обошлось и без ещё одного ключевого символа Балтийска: пары лебедей.

Эскиз, как объяснил Тимур Абдуллаев, ему предоставил заказчик, администрация округа, а на сам заказ команда выиграла тендер. Разработал рисунок главный архитектор Балтийска; так что сам художник, по сути, только исполнитель. Однако же воплотить эту задумку Тимуру было любопытно, тем более что выдался случай побывать в Калининградской области.

«Для нас самое главное было посмотреть на город Балтийск, — говорит художник. — Такой мощный город, исторический. Интересно было!»

Принял участие в работе и калининградский коллега: граффитист Владислав Егоров. Он специально приезжал в Балтийск помогать челябинцам.