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Пока теплее, чем в Сочи: в Гидрометцентре рассказали, каким будет июнь в Калининграде

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Пока теплее, чем в Сочи: в Гидрометцентре рассказали, каким будет июнь в Калининграде - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Июнь в Калининграде будет немного теплее нормы, без затяжных дождей, гроз и шквалистого ветра. Об этом «Клопс» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. 

«Температура воздуха — от 19 до 24 градусов днём, ночью — до +13 с редкими пиками жары и периодами похолоданий. Осадков будет немного, дождь, если и будет идти, то непродолжительное время», — пообещала Макарова. 

Она добавила, что погоду можно охарактеризовать как «комфортную классику». Пока у нас «теплее, чем в Сочи, куда лето запаздывает», добавила эксперт.

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