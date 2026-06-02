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Зарыбить озеро Тихое можно, но по плану: Росрыболовство ответило светлогорскому активисту

  1. Калининград
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Белый амур и толстолобик могли бы регулировать распространение тростника и микроводорослей | Фото: Александр
Белый амур и толстолобик могли бы регулировать распространение тростника и микроводорослей. Фото: Александр

Технически заселить озеро Тихое в Светлогорске растительноядными видами рыбы можно, но это нужно оформлять в соответствии с законодательством. Такой ответ местный активист Александр получил из Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства.

Письмо поступило в понедельник, 1 июня, как раз вскоре после того, как Александр обсудил свою инициативу с главой муниципалитета Владимиром Бондаренко. В Росрыболовстве пояснили, что само территориальное управление зарыблением не занимается — его функция сводится к надзору и контролю. 

Однако же технически это возможно. Но — только в рамках официального Плана искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Такой документ утверждается ежегодно. Чтобы в него попасть, нужно подать заявление — и сделать это должна администрация Светлогорского округа.

Выпустить в Тихое мальков белого амура и толстолобика Александр мечтает, чтобы избавиться от цианобактерий и зарослей тростника. Озеро не находится в ведении муниципалитета, но идея как таковая властям показалась интересной.

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Экология Светлогорск