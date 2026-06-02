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Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица)

  1. Калининград
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«Клопс» продолжает мониторинг цен на продукты. На этот раз решили выяснить, как они изменились с приходом лета, и во вторник, 2 июня, отправились для этого в Зеленоградск. 

Составив список из 20 самых распространённых товаров, мы прошлись по трём магазинам:

  • «Спар» Тургенева, 1б;
  • «Ю-Маркет» на Курортном проспекте, 7;
  • «Пятёрочка»: ул. Потёмкина, 15б.
Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда
Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда
Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда
Товар Ю-Маркет Спар Пятёрочка
Картофель, кг48,9948,99
Лук репчатый, кг109,9979,9995,99
Морковь, кг169,9979,9973,99
Свёкла, кг11359,9959,99
Капуста, кг59,87119,99
Огурец, кг299,99179,99179,99
Помидор, кг349,99219,99409
Яблоко сезонное, кг189,9999,9999,99
Молоко, 2,5% 900 мл112,99109,99114,99
Батон, 350 г3734,9935,49
Яйцо, десяток (1 категория)109,99119,99
Курица, кг189,99189,99
Фарш домашний, 300 г199,99209
Гречка, 900 г51,7549,9942,99
Макароны, 300 г (упаковка)89,9920,9915,99
Соль, кг26,9934,99
Сахар, 800 г79,9974,99
Мука, кг39,9959,99
Масло подсолнечное, 1 л172,50129,99139
Сливочное масло 72,5%, упаковка204,40179,99179,99
Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда
Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда
Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда

Что где дешевле

Самые недорогие макароны, морковку, гречку удалось найти в «Пятёрочке». За капустой лучше всего отправляться в «Ю-Маркет». В «Спаре» самые доступные помидоры, молоко и яйца.

Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда
Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда
Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица) - Новости Калининграда

Как изменились цены за сезон

Существеннее всего подорожал репчатый лук. В марте килограмм можно было купить до 80 рублей, сейчас цена ползёт к сотне. Шокирует цена на отечественные помидоры сорта «фламенко», переваливающая за 400 рублей, однако в торговых сетях можно найти томаты и подешевле. 

В сравнении с мартом подешевели яйца, яблоки и курица. Весной десяток первой категории обходился горожанам дороже 110 рублей, а килограмм куриного мяса стоил больше 210. Стоимость муки, гречки, подсолнечного масла практически не изменилась.

В марте существенно подорожали молоко и яйца.

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Потребительский рынок