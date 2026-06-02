Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица)

«Клопс» продолжает мониторинг цен на продукты. На этот раз решили выяснить, как они изменились с приходом лета, и во вторник, 2 июня, отправились для этого в Зеленоградск.
Составив список из 20 самых распространённых товаров, мы прошлись по трём магазинам:
- «Спар» Тургенева, 1б;
- «Ю-Маркет» на Курортном проспекте, 7;
- «Пятёрочка»: ул. Потёмкина, 15б.
|Товар
|Ю-Маркет
|Спар
|Пятёрочка
|Картофель, кг
|—
|48,99
|48,99
|Лук репчатый, кг
|109,99
|79,99
|95,99
|Морковь, кг
|169,99
|79,99
|73,99
|Свёкла, кг
|113
|59,99
|59,99
|Капуста, кг
|59,87
|—
|119,99
|Огурец, кг
|299,99
|179,99
|179,99
|Помидор, кг
|349,99
|219,99
|409
|Яблоко сезонное, кг
|189,99
|99,99
|99,99
|Молоко, 2,5% 900 мл
|112,99
|109,99
|114,99
|Батон, 350 г
|37
|34,99
|35,49
|Яйцо, десяток (1 категория)
|—
|109,99
|119,99
|Курица, кг
|—
|189,99
|189,99
|Фарш домашний, 300 г
|—
|199,99
|209
|Гречка, 900 г
|51,75
|49,99
|42,99
|Макароны, 300 г (упаковка)
|89,99
|20,99
|15,99
|Соль, кг
|—
|26,99
|34,99
|Сахар, 800 г
|—
|79,99
|74,99
|Мука, кг
|—
|39,99
|59,99
|Масло подсолнечное, 1 л
|172,50
|129,99
|139
|Сливочное масло 72,5%, упаковка
|204,40
|179,99
|179,99
Что где дешевле
Самые недорогие макароны, морковку, гречку удалось найти в «Пятёрочке». За капустой лучше всего отправляться в «Ю-Маркет». В «Спаре» самые доступные помидоры, молоко и яйца.
Как изменились цены за сезон
Существеннее всего подорожал репчатый лук. В марте килограмм можно было купить до 80 рублей, сейчас цена ползёт к сотне. Шокирует цена на отечественные помидоры сорта «фламенко», переваливающая за 400 рублей, однако в торговых сетях можно найти томаты и подешевле.
В сравнении с мартом подешевели яйца, яблоки и курица. Весной десяток первой категории обходился горожанам дороже 110 рублей, а килограмм куриного мяса стоил больше 210. Стоимость муки, гречки, подсолнечного масла практически не изменилась.
В марте существенно подорожали молоко и яйца.