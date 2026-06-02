Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

«Клопс» продолжает мониторинг цен на продукты. На этот раз решили выяснить, как они изменились с приходом лета, и во вторник, 2 июня, отправились для этого в Зеленоградск.

Составив список из 20 самых распространённых товаров, мы прошлись по трём магазинам: