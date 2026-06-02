На Куршской косе в лисьей семье появилось пополнение: малыша просят не подкармливать (видео)

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У лис на Куршской косе появилось потомство, однако посетителей нацпарка просят не подкармливать детёныша и не приманивать его. Об этом администрация учреждения пишет в своём телеграм-канале во вторник, 2 июня.

Специалисты напомнили, что любое внимание человека для диких зверей опасно. Из-за несвойственной пищи животные болеют, отвыкают самостоятельно добывать еду и могут погибнуть под колёсами автомобилей.