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На Куршской косе в лисьей семье появилось пополнение: малыша просят не подкармливать (видео)

  1. Калининград
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У лис на Куршской косе появилось потомство, однако посетителей нацпарка просят не подкармливать детёныша и не приманивать его. Об этом администрация учреждения пишет в своём телеграм-канале во вторник, 2 июня.

Специалисты напомнили, что любое внимание человека для диких зверей опасно. Из-за несвойственной пищи животные болеют, отвыкают самостоятельно добывать еду и могут погибнуть под колёсами автомобилей.

На билбордах вдоль дороги на Куршской косе появились грустная косуля, милый бобёр и лебедь в петле из баранок. Так в нацпарке призывают беречь природу и не кормить диких животных.

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