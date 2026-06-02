Жемчужина Моспроспекта невозможно воняет: калининградцы недовольны состоянием Ялтинского пруда (фото)

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Ялтинский пруд в окрестностях Литовского вала и Московского проспекта в Калининграде нуждается в очистке. На это местный житель Александр М. пожаловался на официальной странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

Вечером в понедельник, 1 июня, горожанин, проходя мимо, сфотографировал состояние водоёма. «Уже нет сил смотреть, как снова загрязняют пруд», — говорит он. По свидетельству очевидца, хотя Ялтинский относительно недавно чистили, там снова намыло острова грязи, на мелководье гниёт упавшее дерево. Запах, особенно по вечерам, стоит «невозможный» — мужчина страдает от миазмов даже в своей квартире на 14-м этаже.

«Прошу вас, помогите спасти пруд, пока не настала точка невозврата! — обратился Александр к главе региона. — Примите меры для приведения в порядок жемчужины Московского проспекта. Ещё год-два, и всё будет как раньше. Мне говорят, что ведут поиски, кто загрязняет, но воз и ныне там».

«Клопс» написал запрос в администрацию Калининграда и областное министерство природных ресурсов и экологии, чтобы выяснить, кто отвечает за очистку пруда и запланирована ли она на ближайшее время.