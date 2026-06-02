Успели за минуту: в истории об эвакуации машины из центра Калининграда обнаружились новые нестыковки

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В истории со спорной эвакуацией автомобиля на улице Минской появились новые детали. Хозяйка машины получила документы на штрафстоянке и обратила внимание, что на составление протоколов и погрузку её Mazda хватило всего одной минуты, рассказала «Клопс» сама Кристина.

Согласно определению, которое составил лейтенант полиции Константин Федченко, в 12:55 было установлено нарушение ПДД — «остановка автомобиля на пересечении проезжих частей, создавшая препятствие для движения других транспортных средств». Но, по словам Кристины, когда она подошла к эвакуатору, ни водитель спецтехники, ни сотрудник Госавтоинспекции никаких документов ей не предъявили.

У редакции имеется фотография, сделанная в 12:56. На снимке видно, что автомобиль уже находится на платформе эвакуатора, а инспектор стоит рядом. Получается, одной минуты хватило на то, чтобы составить протокол, передать его копию эвакуаторщику, который за оставшиеся секунды погрузил Mazda.

«Инспектор уже на штрафстоянке на улице Портовой сообщил, что составил протокол на месте, но на Минской не отдал его мне», — рассказала Кристина.

В каком случае эвакуацию прекращают

Подобные истории происходят в разных регионах России. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в МВД с просьбой разъяснить порядок прекращения задержания транспортных средств.

Ведомство подтвердило: если до начала движения эвакуатора появляется человек, имеющий право управления автомобилем, а причина задержания может быть устранена на месте, процедура должна прекратиться. В МВД подчеркнули, что водитель вправе указать на то, что документы находятся в автомобиле. Сотрудник Госавтоинспекции обязан установить личность гражданина, обеспечив ему доступ в салон. Если все условия соблюдены, инспектор должен потребовать от службы эвакуации прекратить задержание автомобиля.

Нилов попросил главу МВД Владимира Колокольцева довести эту позицию до региональных подразделений Госавтоинспекции и органов власти, отвечающих за перемещение машин на штрафстоянки. По мнению депутата, единая практика применения закона позволит избежать конфликтов и исключит нарушения прав водителей. Донесена ли эта информация до ГАИ Калининградской области либо она игнорируется на местном уровне, пока неизвестно.

Кристина успела подойти к машине до того, как эвакуатор начал движение. Документы на автомобиль и водительское удостоверение находились в салоне Mazda. Несмотря на это, транспортное средство увезли на штрафстоянку.