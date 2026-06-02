«На острие качества»: в «Пятёрочке» стартовала масштабная акция с ножами за 1 рубль

В Калининграде торговая сеть запустила программу с товарами для дома.
Торговая сеть «Пятёрочка» объявила о старте новой федеральной программы лояльности под названием «На острие качества». С 2 июня по 24 августа 2026 года покупатели могут обзавестись эргономичной кухонной утварью известной марки Swiss Diamond по символической цене — всего за один рубль. Для участия в проекте достаточно приобретать привычные продукты и собирать виртуальные фишки.
Коллекция для тех, кто любит готовить
Организаторы решили повторить успешный прошлогодний проект, дополнив линейку полезными кухонными аксессуарами. Прошлый сезон показал, насколько востребованы надёжные инструменты для нарезки среди любителей домашней кулинарии. Именно поэтому было принято решение продолжить проект, расширив представленный ассортимент новинками.
В обновлённую линейку вошли не только различные модификации кухонных ножей, но и универсальное точило для лезвий и ножниц. А также подставка, которая обеспечит аккуратное хранение коллекции, защищая сталь от царапин и экономя место на столе. Все изделия выполнены в лаконичном европейском стиле и прекрасно дополнят любой интерьер. Комплект может послужить как отличным приобретением для собственного дома, так и практичным презентом для близких людей.
Обычные покупки — шаг к новой коллекции
Чтобы участвовать, достаточно быть членом программы лояльности «Х5 Клуб». За каждые 400 рублей в чеке на любые покупки клиентам автоматически начисляется одна электронная наклейка. Эти виртуальные знаки удобно отслеживать прямо в мобильном приложении или на сайте торговой сети, всегда зная свой текущий баланс. Чтобы значительно ускорить сбор нужного количества, следует обращать внимание на специальные предложения. Приобретая продукцию от партнёров акции, можно получить дополнительные наклейки. Такие товары обычно отмечены особыми ценниками на полках, помогая легко их найти. Это позволит собрать необходимое количество фишек гораздо быстрее, приближая момент обмена на ценные призы.
Кроме того, в первый месяц лета предусмотрены специальные условия для держателей карт «Апельсин». Если оформить карту с 2 по 29 июня и оплатить ей покупки на сумму от 3000 рублей, на баланс придут подарочные наклейки. Их сразу можно обменять на нож по специальной цене — 1 рубль.
Как забрать подарок?
Чтобы забрать понравившийся предмет за один рубль, потребуется собрать 40 или 70 наклеек, в зависимости от выбранной модели ножа. Участники программы имеют полную свободу выбора: можно сразу обменять накопленные наклейки на более простую версию или продолжить сбор, чтобы приобрести более крупный и функциональный нож. Таким образом, каждый покупатель сам определяет, какой именно кухонный прибор ему наиболее необходим.
Накопление 40 наклеек также открывает возможность получить существенную выгоду на сопутствующие аксессуары. Например, подставку или точилку можно будет приобрести со скидкой до 79%. Это отличный способ полностью укомплектовать свою кухню. Важно учитывать, что акционные условия и наличие товаров могут варьироваться, поэтому перед посещением конкретного магазина лучше уточнить информацию на сайте акции.