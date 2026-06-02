«На острие качества»: в «Пятёрочке» стартовала масштабная акция с ножами за 1 рубль

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В Калининграде торговая сеть запустила программу с товарами для дома.

Торговая сеть «Пятёрочка» объявила о старте новой федеральной программы лояльности под названием «На острие качества». С 2 июня по 24 августа 2026 года покупатели могут обзавестись эргономичной кухонной утварью известной марки Swiss Diamond по символической цене — всего за один рубль. Для участия в проекте достаточно приобретать привычные продукты и собирать виртуальные фишки.

Коллекция для тех, кто любит готовить

Организаторы решили повторить успешный прошлогодний проект, дополнив линейку полезными кухонными аксессуарами. Прошлый сезон показал, насколько востребованы надёжные инструменты для нарезки среди любителей домашней кулинарии. Именно поэтому было принято решение продолжить проект, расширив представленный ассортимент новинками.

В обновлённую линейку вошли не только различные модификации кухонных ножей, но и универсальное точило для лезвий и ножниц. А также подставка, которая обеспечит аккуратное хранение коллекции, защищая сталь от царапин и экономя место на столе. Все изделия выполнены в лаконичном европейском стиле и прекрасно дополнят любой интерьер. Комплект может послужить как отличным приобретением для собственного дома, так и практичным презентом для близких людей.