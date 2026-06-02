В июне в «Клинике Эксперт» пройдут приёмы у приглашённых врачей из двух столиц

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В июне в «Клинике Эксперт» пройдут консультации федеральных специалистов. Это возможность задать вопросы экспертам, которые принимают в крупных центрах своих городов, — без поездки в другой регион.

6 июня — Юлия Владимировна Щербакова (Москва)

Врач-гинеколог, хирург. Проводит диагностику и лечение гинекологических заболеваний при миомах матки, эндометриозе, кистах яичников, полипах эндометрия и шейки матки, внутриматочных синехиях и перегородках, гипертрофии шейки матки. Стаж — 25 лет, высшая квалификационная категория. На консультации можно узнать о возможности лечения по полису ОМС в Москве.

19 июня — Юлия Дмитриевна Вученович (Санкт-Петербург)

Акушер-гинеколог, главный врач клинического госпиталя MD GROUP «Лахта». Ведёт беременность и роды, в том числе при тазовом предлежании плода, рубце на матке и многоплодии. Проводит мягкое кесарево сечение, помогает подготовиться к вертикальным родам и родам в воду. Стаж — 28 лет, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

19 июня — Мария Владимировна Борец и Евгений Николаевич Байлюк (Санкт-Петербург)

Совместный приём у акушера-гинеколога, репродуктолога и гинеколога-хирурга. Мария Борец помогает при бесплодии, невынашивании беременности, подготовке к ЭКО и ведении беременности после ЭКО. Евгений Байлюк проводит лапароскопические и гистероскопические операции при эндометриозе, миоме матки, спаечной болезни. На совместной консультации вы получите возможность продумать план действий — от операции до планирования и вынашивания. Стаж — 18 лет и 22 года, оба кандидаты медицинских наук, высшая категория.

25–26 июня — Вадим Наильевич Бикмуллин (Санкт-Петербург)

Врач-нейрохирург. Проводит хирургическое лечение заболеваний и травм позвоночника, головного мозга и периферических нервов. Стаж — 37 лет, кандидат медицинских наук, высшая квалификационная категория. На консультации можно узнать о возможности лечения по полису ОМС в Санкт-Петербурге.

26 июня — Андрей Андреевич Лоздовский (Санкт-Петербург)

Врач-ортопед, травматолог. Специализируется на хирургии стопы: при плоскостопии, вальгусной деформации, пяточной шпоре, артрозе суставов, спортивных травмах. Применяет малоинвазивные методики. Стаж — 18 лет. На консультации можно узнать о возможности лечения по полису ОМС в Санкт-Петербурге.

26 июня — Мария Романовна Калашникова (Санкт-Петербург)

Травматолог-ортопед, кистевой хирург. Лечит туннельные синдромы, контрактуру Дюпюитрена, гигромы, повреждения сухожилий и нервов кисти. Стаж — 6 лет, преподаватель кафедры клинической анатомии ПСПбГМУ им. Павлова. На консультации можно узнать о возможности лечения по полису ОМС.

16 и 30 июня — Валерий Николаевич Нагорный (Москва)

Врач-невролог, нейрохирург. Помогает при болях в спине и суставах, межпозвонковых грыжах, невралгиях. Применяет малоинвазивные методики. Стаж — 18 лет, кандидат медицинских наук, член Североамериканской ассоциации лечения боли.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

по номеру телефона: +7 (4012) 98-84-48,

через сайт клиники.

vk.com/clinic_expert_klg

t.me/clinic_expert_klg

Калининград, Букетная ул., 2