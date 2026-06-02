Террасы без усыхания и коробления: почему калининградцы всё чаще выбирают древесно-полимерный композит

Популярность ДПК связана и с выбором форматов и цветов. Производители предлагают террасную и фасадную доску, реечные панели, покрытия для пирсов, прогулочных зон и пространств вокруг бассейнов. Материал легко подобрать под любой экстерьер.

Главное преимущество ДПК — практичность. В отличие от натуральной древесины, материал:

не требует ежегодной шлифовки, пропитки и покраски; не боится влаги, солнца, гниения и насекомых; легко очищается обычной водой.

Многие негативные отзывы о ДПК связаны с покупкой некачественной доски: люди разочаровываются в самом материале, хотя проблема кроется в нарушении технологии производства. На рынке много продукции полукустарного изготовления. По словам специалистов компании «Клиско», внешне такая доска может выглядеть так же, но через несколько сезонов начать крошиться, выгибаться или расслаиваться.

При выборе ДПК специалисты советуют обращать внимание на:

плотную однородную структуру без пустот и вкраплений; отсутствие резкого химического запаха; стабильную геометрию профиля.

Один из признаков качественного ДПК — стабильная геометрия профиля. На автоматизированном производстве компьютер точно дозирует компоненты смеси. Благодаря этому рёбра жёсткости и стенки доски имеют одинаковую толщину. Такой материал не выгибается «лодочкой» в жару.

Важен и правильный монтаж. Материал расширяется в жару. Если уложить доски вплотную, покрытие может выгнуться или сорвать с крепежей. Между торцами необходимо оставлять зазор 4–6 миллиметров.