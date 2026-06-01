Где в Калининграде не будет света 2 июня (список улиц)

В Калининграде во вторник, 2 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:
- Осипенко, 2-4, 6, 8, 10-21;
- Ростовская, 22-30, 32, 41-43;
- Чкалова, 57, 59, 61, 63, 65-69,71, 73-96, 98-100, 102, 104, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128;
- Каштановая аллея, 21, 23-25, 28, 30, 32-34, 36-38, 130-135, 135а-в, 138, 140-143;
- Спортивная, 64, 66, 68, 70;
- пер. Коммунальный , 1-5;
- пер. Енисейский, 1-4, 6;
- Кутузова, 20, 23, 25-27, 29, 31-31а;
- Бородинская, 23, 25-26а;
- Огарёва, 29а, 36;
- Чапаева, 19;
- пр. Победы, 33, 35;
- пер. Каштановый, 3б;
- Нахимова, 2, 6.