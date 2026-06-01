20:34

Где в Калининграде не будет света 2 июня (список улиц)

  1. Калининград
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Где в Калининграде не будет света 2 июня (список улиц) - Новости Калининграда

В Калининграде во вторник, 2 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:

  1. Осипенко, 2-4, 6, 8, 10-21;
  2. Ростовская, 22-30, 32, 41-43;
  3. Чкалова, 57, 59, 61, 63, 65-69,71, 73-96, 98-100, 102, 104, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128;
  4. Каштановая аллея, 21, 23-25, 28, 30, 32-34, 36-38, 130-135, 135а-в, 138, 140-143;
  5. Спортивная, 64, 66, 68, 70;
  6. пер. Коммунальный , 1-5;
  7. пер. Енисейский, 1-4, 6;
  8. Кутузова, 20, 23, 25-27, 29, 31-31а;
  9. Бородинская, 23, 25-26а;
  10. Огарёва, 29а, 36;
  11. Чапаева, 19;
  12. пр. Победы, 33, 35;
  13. пер. Каштановый, 3б;
  14. Нахимова, 2, 6.
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