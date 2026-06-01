В Калининграде и Полесске ищут седого пенсионера в синей куртке (обновлено)

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В Калининграде и Полесском районе ищут 76-летнего Юрия Бубнова, который пропал 1 июня. Об этом сообщают волонтёры ПСО «Запад».

В понедельник мужчина перестал выходить на связь с близкими, а его местонахождение не установлено. Предположительно он может находиться в Ленинградском районе областного центра или в пос. Нахимово.

Приметы пропавшего: рост — 166 см, он худощавого телосложения, с седыми волосами. Был одет в синюю куртку, голубую рубашку в клетку, чёрные брюки и чёрные ботинки. Может нуждаться в медицинской помощи.

Обновлено: 2 июня в 17:13

Найден, жив.