Власти Советска объяснили причину появления странных стульев в центре города

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Железные стулья, появившиеся в Советске на площади Ленина и вызвавшие недоумение у местных жителей, оказались частью будущего музея под открытым небом. Об этом «Клопс» рассказали в администрации Советского городского округа в ответе на запрос.

Всего установят пять таких конструкций. На них можно будет посидеть и отдохнуть.