17:18

Власти Советска объяснили причину появления странных стульев в центре города

  1. Калининград
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Железные стулья, появившиеся в Советске на площади Ленина и вызвавшие недоумение у местных жителей, оказались частью будущего музея под открытым небом. Об этом «Клопс» рассказали в администрации Советского городского округа в ответе на запрос.  

Всего установят пять таких конструкций. На них можно будет посидеть и отдохнуть.

Чиновники пояснили, что модель носит название «пьетра», их производит завод ООО «МАФиЯ». Музей под открытым небом стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В дальнейшем власти планируют установить дополнительную уличную мебель.

Стулья куплены за счёт федерального, областного и местного бюджетов. Срок службы изделия — 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантия на несущие элементы составляет 5 лет, на стальные — 3 года.

В администрации подтвердили, что была попытка демонтировать один из стульев. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, личность причастного установлена. В МО МВД России «Советский» направили сообщение с просьбой провести проверку и привлечь виновного к ответственности.

Советчане изумились необычным предметам на городской площади и предположили, что новые объекты предназначены для публичной казни.

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Городская среда Советск