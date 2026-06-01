В районе бастиона «Прегель» на Дзержинского разместят убежище от ядерного и химического оружия

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Власти Калининграда ищут подрядчика для устройства площадки под убежище, предназначенного для защиты от ядерного и химического оружия. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит подготовить основание из песка и щебёночно-песчаной смеси, замостить плиткой 360 квадратных метров, установить 154 метров бетонного бортового камня. Для подъезда к объекту обустроят временную дорогу к площадке в районе улицы Дзержинского, 3.

Закупка самого убежища гражданской обороны блок-модульного типа «КУБ-М» запланирована на 2026-2027 год. Ориентировочная стоимость — 26 млн рублей.