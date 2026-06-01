6 июня патриарх Кирилл приедет в Калининград, чтобы освятить памятник князю Владимиру

6 и 7 июня в область планирует приехать патриарх Кирилл. Визит главы РПЦ продлится два дня, пишут на сайте Калининградской епархии.
В субботу предстоятель РПЦ проведёт всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя. На следующий день в 10:00 там же пройдёт Божественная литургия. После службы, в 12:30, патриарх Кирилл «освятит памятник святому благоверному князю Владимиру на Соборной площади».
Проект монумента в конце апреля единогласно одобрил совет по культуре при губернаторе Калининградской области. Скульптором стал член Союза художников России Кирилл Чижов, архитектурное решение подготовил Иван Соловьёв. На Соборной площади памятник установили 25 мая.