6 июня патриарх Кирилл приедет в Калининград, чтобы освятить памятник князю Владимиру

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6 и 7 июня в область планирует приехать патриарх Кирилл. Визит главы РПЦ продлится два дня, пишут на сайте Калининградской епархии.

В субботу предстоятель РПЦ проведёт всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя. На следующий день в 10:00 там же пройдёт Божественная литургия. После службы, в 12:30, патриарх Кирилл «освятит памятник святому благоверному князю Владимиру на Соборной площади».