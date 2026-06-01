Три десятка семейных альбомов: калининградские лицеисты создали фильм о родных, приехавших в регион в 1940-х (видео)

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В Калининграде подвели итоги регионального проекта «Семейные страницы в истории родного края», посвящённого 80-летию образования области и первым переселенцам. Торжественная церемония состоялась 29 мая, сообщает корреспондент «Клопс».

Организаторами проекта выступили экономический лицей «Ганзейская ладья», региональное отделение Ассоциации негосударственного образования и областной институт развития образования. На протяжении нескольких месяцев школьники и их родители исследовали семейные архивы, пересматривали старые альбомы и записывали воспоминания старших родственников. Благодаря этой работе удалось восстановить десятки личных историй о том, как первые жители послевоенной Калининградской области обустраивали быт, восстанавливали разрушенное хозяйство, строили дома, школы и предприятия.

Как рассказала директор «Ганзейской ладьи», кандидат педагогических наук Марина Ильина, итогом большой исследовательской работы стали 24 памятные открытки, созданные на основе семейных архивов участников.

«Я сама историк и учитель истории, преподаю в нашем лицее, — отметила она. — Когда речь заходит о так называемой живой или семейной истории, она становится близка детям. Их глубоко трогают рассказы о том, что делали их прадеды, деды, отцы, чем они жили и чем гордились. Я вижу, как меняется ребёнок, когда рассказывает о подвигах или просто о честном труде своих родных. В такие моменты появляется чувство сопричастности и гордости за свою семью».

По словам Марины Ильиной, поначалу организаторы проекта сомневались, будут ли люди приносить семейные фотографии, найдут ли время поделиться воспоминаниями.

«Но результат превзошёл ожидания, — подчеркнула она. — Нам передали около трёх десятков семейных альбомов и воспоминаний, причём часть материалов мы ещё даже не успели оцифровать. Эти подборки планируется использовать на уроках и различных воспитательных мероприятиях. Я надеюсь, что наш проект вдохновит другие семьи бережнее хранить память о своих предках. Мы со своей стороны будем всячески этому способствовать».

Особенностью проекта стало использование современных цифровых технологий. Старые фотографии, многие из которых сохранились лишь в единственном экземпляре, были оцифрованы и восстановлены. Некоторые снимки получили новую жизнь благодаря таким технологиям.