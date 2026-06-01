Электрички к морю и новые штрафы: 15 главных изменений июня для калининградских водителей и пассажиров

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Первый месяц лета принесёт жителям Калининградской области новые дорожные ограничения, завершение нескольких ремонтов, дополнительные электрички и авиарейсы. «Клопс» собрал главные изменения июня для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.

Для автомобилистов

1. Откроют движение на Летней...

В начале июня власти рассчитывают завершить затянувшуюся реконструкцию улицы Летней. Сроки работ несколько раз переносили из-за неблагоприятной погоды зимой и весной. Сейчас подрядчики ориентируются на начало июня.

2. ...и на Челюскинской

До конца июня здесь закончится капитальный ремонт. Сейчас закрыты участки улицы от дома №2а до Ижорской и между домами №8 и 14.

3. Новая односторонняя улица в центре

С 8 июня участок 1-го Октябрьского проезда от дома №8 до 2-го Октябрьского проезда станет односторонним. В администрации объяснили решение необходимостью повысить безопасность движения и увеличить пропускную способность улицы.

4. Перекрытия из-за велопарада

7 июня в Калининграде состоятся велопарад и фестиваль «День колеса». В этот день автомобилистов ждут временные ограничения движения на ряде центральных улиц. Схему перекрытий власти обещают опубликовать дополнительно.

5. Оформление пьяных будет быстрее

В июне вступают в силу изменения в законодательстве, упрощающие процедуру оформления водителей с признаками опьянения. Инспекторам больше не придётся составлять два протокола. Информация об отстранении от управления автомобилем и задержании машины будет фиксироваться в основных документах.

6. Штрафы за шипы

С 1 июня по 31 августа запрещено использовать шипованные шины. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей или предупреждение.

7. Выезд на встречку

С июня за выезд на встречную полосу, зафиксированный камерой, штраф составит 7 500 рублей. Если нарушение выявит инспектор Госавтоинспекции, водителя лишат прав на срок от четырёх до шести месяцев. За повторный выезд на встречную полосу в течение года предусмотрено лишение водительского удостоверения на один год.

8. Водители и пешеходы

Ужесточаются требования к проезду пешеходных переходов. Водитель обязан остановиться, если пешеход уже вышел на проезжую часть, даже когда тот замедлился и фактически пропускает автомобиль. Нарушение может обойтись в сумму от 1 500 до 2 000 рублей.

9. Грязные номера

Инспекторы смогут штрафовать за грязные или нечитаемые номера независимо от погодных условий. Перед началом поездки водитель обязан убедиться, что регистрационные знаки хорошо различимы. Штраф составит 500 рублей.

10. Фары

Такую же сумму придётся заплатить владельцам автомобилей с несертифицированными фарами, если световое оборудование не соответствует комплектации, предусмотренной для конкретной модели.

11. Электромобили

Согласно новым требованиям пожарной безопасности, для размещения электромобилей и гибридов теперь требуются специально оборудованные парковочные места. Дополнительные противопожарные меры вводятся даже на паркингах, где нет зарядных станций. Штрафы достигают 50 тысяч рублей для физических лиц и 2 млн — для юридических. Владельцам электрокаров и гибридов может стать сложнее пользоваться подземными парковками торговых центров и жилых комплексов.

Для пассажиров

12. Электрички к морю

С 1 июня КЖД запускает дополнительные пригородные поезда на приморских направлениях. Увеличилось количество рейсов между Калининградом и Зеленоградском и Светлогорском, а также между Зеленоградском, Пионерским и Светлогорском.

Часть поездов будет курсировать только по будням или выходным. Изменится расписание и схема движения некоторых электричек.

13. Сдвоенные «Ласточки»

С 6 июня между Калининградом и Зеленоградском начнут курсировать десятивагонные «Ласточки». Поезда рассчитаны более чем на 700 пассажиров и должны помочь справиться с летним наплывом туристов. Железнодорожники уже удлинили платформы на Северном вокзале, станциях Кутузово-Новое и Зеленоградск-2.

14. Рейсы «Аэрофлота» в Москву

С 1 июня авиакомпания запускает дополнительный ежедневный рейс между Калининградом и Москвой. Самолёты Airbus A321 будут летать до конца сентября. В июле и августе появится ещё одна ежедневная пара рейсов.

Жители региона и студенты калининградских вузов смогут заранее купить билеты по плоскому тарифу. Стоимость перелёта составит 7 900 рублей в одну сторону и 13 000 рублей туда и обратно.

15. Автобусы на Челюскинской

Из-за ремонта улицы продолжают действовать временные маршруты автобусов №22 и №92. После завершения работ транспорт вернётся к привычной схеме движения.