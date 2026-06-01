Работы в районе Лесного: как обстоят дела с велодорожкой на Куршской косе

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Строительство велодорожки на Куршской косе подрядчик обещает завершить до конца августа, сейчас работы ведутся в районе посёлка Лесного. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе нацпарка.

«Подрядчик направил свои усилия на оборудование технологических разрывов на участке севернее Лесного в связи с началом летнего сезона на турбазах: потом это сделать не получится, так как турбазы начнут активно функционировать», — рассказали на Куршской косе.

Строительство объекта возобновилось в конце апреля. Работы велись со стороны моря в районе КПП.