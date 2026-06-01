Калининградскую область в начале лета ждут туманы, ливни и потепление до +26 — синоптики

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Календарное лето в регионе начнётся с умеренного тепла, кратковременных дождей и прохлады у побережья. Об этом пишет телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В начале июня погоду в регионе будет определять умеренно тёплый воздух, поступающий из Европы. В понедельник и вторник в Калининграде и области температура поднимется до +20...+23, местами возможны кратковременные дожди, ливни и грозы. На море окажется несколько прохладнее, по утрам и вечерам там не исключены дымка и туман.

К полудню понедельника воздух прогреется до +17...+20, у побережья — до +14...+17. Днём в Калининграде и области ожидается до +20...+23, у моря — +15...+19. Местами пройдут кратковременные дожди и ливни, возможны грозы, особенно в центральной, южной и западной частях региона.

Во вторник ночью температура составит +7...+12, где-то возможны небольшие дожди, дымка и туман. Днём в Калининграде и области ожидается +19...+22, в континентальной части региона местами до +23...+24. У побережья прогнозируют +15...+18, на Куршской и Балтийской косах — +14...+16.

Самой тёплой и приятной станет среда. Ночью ожидается +10...+14, днём в Калининграде и области воздух прогреется до +22...+25, а местами и до +26. Даже у побережья можно будет рассчитывать на комфортные +21...+24. В некоторых частях региона возможны небольшие кратковременные дожди.

Во второй половине недели погода станет более переменчивой из-за влияния Атлантики и процессов над Западной и Центральной Европой. По предварительному прогнозу, днём ожидается около +20...+24, ночью — +10...+15. Временами возможны дожди и грозы. К выходным короткие потепления могут сменяться более прохладными периодами.