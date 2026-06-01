В Балтрайоне открылась новая кулинарная лавка «Охота есть»

В ассортименте кулинарной лавки — котлеты из щуки, индейки, судака, свинины и говядины, курицы. Голубцы, фаршированные перцы, тефтели, фрикадельки, пельмени и вареники, блинчики с различными начинками, сырники, строганина, а также большой выбор готовых и замороженных супов.



Все блюда изготавливаются на собственном современном производстве и оперативно поставляются в магазины.

Теперь кулинарная лавка «Охота есть» работает и в Балтийском районе по адресу бульвар Любови Шевцовой, 1 (супермаркет «Виктория»), и любимые блюда можно приобрести возвращаясь домой.