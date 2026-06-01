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В Балтрайоне открылась новая кулинарная лавка «Охота есть»

  1. Калининград
В Балтрайоне открылась новая кулинарная лавка «Охота есть» - Новости Калининграда

Все полуфабрикаты готовятся профессиональными поварами и подвергаются шоковой заморозке. Понятный состав — только качественные, экологически чистые продукты, которые мы покупаем у местных производителей. Никаких консервантов, красителей, сои, усилителей вкуса и других химических добавок.

В Балтрайоне открылась новая кулинарная лавка «Охота есть» - Новости Калининграда
В Балтрайоне открылась новая кулинарная лавка «Охота есть» - Новости Калининграда

В ассортименте кулинарной лавки — котлеты из щуки, индейки, судака, свинины и говядины, курицы. Голубцы, фаршированные перцы, тефтели, фрикадельки, пельмени и вареники, блинчики с различными начинками, сырники, строганина, а также большой выбор готовых и замороженных супов.

Все блюда изготавливаются на собственном современном производстве и оперативно поставляются в магазины.

Теперь кулинарная лавка «Охота есть» работает и в Балтийском районе по адресу бульвар Любови Шевцовой, 1 (супермаркет «Виктория»), и любимые блюда можно приобрести возвращаясь домой.

В Балтрайоне открылась новая кулинарная лавка «Охота есть» - Новости Калининграда
В Балтрайоне открылась новая кулинарная лавка «Охота есть» - Новости Калининграда

Ohotaest.ru

Телефон: 900-348

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