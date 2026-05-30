Небольшой туман ночью и тёплый сухой день: погода в Калининградской области на последний день весны

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Последний день весны в регионе будет умеренно тёплым и в основном сухим. Прогноз на воскресенье, 31 мая, опубликован в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью ожидается +7…+11 °С, переменная облачность и местами туман. Утром воздух прогреется до +17…+20 °С, на побережье — до +15…+17 °С. Существенных осадков не ожидается, однако к полудню локально возможны небольшие кратковременные дожди.

Днём температура в регионе поднимется до +19…+21 °С, в южных районах — до +22…+23 °С. У моря будет прохладнее — +15…+18 °С. Облачность переменная, вероятны отдельные слабые осадки на юге области — в районах Правдинска, Озёрска и Багратионовска. Вечером столбики термометров опустятся до +12…+15 °С, к полуночи — до +10…+13 °С. Осадков не прогнозируется.

Ветер ночью северо‑западный, утром — переменный, днём и вечером сменит направление с северного на северо‑восточный и восточный. Скорость — 3–9 м/с, днём порывы до 10–12 м/с. Атмосферное давление — 756–757 мм рт. ст.