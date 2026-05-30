Хирург оперировал в бронежилете: в Калининграде военные медики извлекли элемент мины из бедра бойца

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Военные врачи 1409-го военно-морского клинического госпиталя Балтийского флота в Калининграде извлекли из бедра раненого военнослужащего элемент противопехотной мины. Об этом сообщает пресс‑служба Балтфлота.

Военнослужащего доставили в госпиталь из зоны проведения специальной военной операции. Рентген показал в левом бедре пациента неизвестный металлический предмет. Военные инженеры предварительно определили его как возможный элемент взрывателя противопехотной мины.

Извлечение потребовало особых мер безопасности. Хирург проводил операцию в каске и бронежилете, а персонал и пациенты были выведены на безопасное расстояние. На случай подрыва к процедуре привлекли сапёров отдельного инженерного полка Балтийского флота.

По данным пресс‑службы, ранения боец получил после подрыва на заминированном участке, где выполнял задачу по поиску и уничтожению противника и эвакуации раненых товарищей. После удаления инородного тела хирурги передали его военным инженерам. Предмет поместили в специальный защитный бокс. Позднее специалисты установили, что он не является взрывоопасным и представляет собой элемент противопехотной мины без функциональных частей.