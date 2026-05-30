После +3 °C придёт тепло до +23 °C: какой будет погода 30 мая в Калининградской области

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После холодной ночи в субботу, 30 мая, в регион придёт тепло. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём синоптики обещают комфортное тепло. В Калининграде и большинстве районов области температура поднимется до +19…+22 °C, местами — до +23 °C. На побережье будет прохладнее: +15…+18 °C, а на Куршской и Балтийской косах — +14…+17 °C.

Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно перистая, в западной части региона и на побережье. На востоке области будет ясно или малооблачно. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер слабый, местами умеренный.