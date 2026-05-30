Счастливый ринг «АВТОТОР-Арены»: наши боксёры разгромили соперников на X Российско-китайских молодёжных летних играх

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Четвёртый, предпоследний, соревновательный день X Российско-китайских молодёжных летних игр получился действительно ударным. 29 мая биться за медали во дворце спорта «АВТОТОР-Арена» вышли боксёры.

Гонг!

Каждая страна выставила на боксёрский турнир команду из девяти человек — по шесть девушек и по трое юношей в весовых категориях от 50 до 92 килограмм. Открыли соревнования представительницы прекрасного и точно не слабого пола. Камила Сланова и Лью Шу сразу же продемонстрировали, что девушки тоже готовы биться до конца. Зрители увидели три зрелищных напряжённых раунда, по результатам которых победу по очкам одержала китайская спортсменка.

Впрочем, российская сборная тут же взяла реванш. В следующей паре успех праздновала двукратная победительница первенства Европы Кристина Борисенко.

«Чаще всего я работаю вторым номером, но в этом бою соперница не позволяла мне это делать, поэтому пришлось с помощью тренеров менять тактику, — раскрыла секрет победы Кристина. — На Российско-китайские молодёжные летние игры я настраивалась очень серьёзно, мне было интересно попробовать здесь свои силы. Я понимала, что будет тяжело».

Своей победой Кристина открыла путь к триумфу всей сборной — после её боя российские боксёры (и девушки, и парни) не проиграли ни одного поединка! Для боксёра из Санкт-Петербурга Егора Скареднева, выступающего в весовой категории до 71 килограмма, Калининград вообще оказался необычайно счастливым городом. Буквально две недели назад Егор выиграл проходившее у нас национальное первенство среди юниоров 17–18 лет, а теперь стал лучшим на X Российско-китайских молодёжных летних играх.

«Мне очень хотелось приехать сюда ещё раз, и я рад, что такая возможность появилась, — расплылся в улыбке чемпион. — Конечно, я волновался, поскольку мы представляем здесь нашу страну. Для меня международные турниры — это огромный дополнительный стимул в подготовке. Рад, что получилось выиграть. Мне всё очень нравится, прекрасная арена, и Калининград очень красивый город. Тут классно, и настроение хорошее».

Соперник Егора китайский боксер Ву Хао, несмотря на поражение, тоже остался под приятным впечатлением.

Здесь всё отлично — и арена, и база. В свободное время мы многое посмотрели в городе, узнали историю происхождения янтаря», — рассказал спортсмен.