Счастливый ринг «АВТОТОР-Арены»: наши боксёры разгромили соперников на X Российско-китайских молодёжных летних играх

Четвёртый, предпоследний, соревновательный день X Российско-китайских молодёжных летних игр получился действительно ударным. 29 мая биться за медали во дворце спорта «АВТОТОР-Арена» вышли боксёры.
Гонг!
Каждая страна выставила на боксёрский турнир команду из девяти человек — по шесть девушек и по трое юношей в весовых категориях от 50 до 92 килограмм. Открыли соревнования представительницы прекрасного и точно не слабого пола. Камила Сланова и Лью Шу сразу же продемонстрировали, что девушки тоже готовы биться до конца. Зрители увидели три зрелищных напряжённых раунда, по результатам которых победу по очкам одержала китайская спортсменка.
Впрочем, российская сборная тут же взяла реванш. В следующей паре успех праздновала двукратная победительница первенства Европы Кристина Борисенко.
«Чаще всего я работаю вторым номером, но в этом бою соперница не позволяла мне это делать, поэтому пришлось с помощью тренеров менять тактику, — раскрыла секрет победы Кристина. — На Российско-китайские молодёжные летние игры я настраивалась очень серьёзно, мне было интересно попробовать здесь свои силы. Я понимала, что будет тяжело».
Своей победой Кристина открыла путь к триумфу всей сборной — после её боя российские боксёры (и девушки, и парни) не проиграли ни одного поединка! Для боксёра из Санкт-Петербурга Егора Скареднева, выступающего в весовой категории до 71 килограмма, Калининград вообще оказался необычайно счастливым городом. Буквально две недели назад Егор выиграл проходившее у нас национальное первенство среди юниоров 17–18 лет, а теперь стал лучшим на X Российско-китайских молодёжных летних играх.
«Мне очень хотелось приехать сюда ещё раз, и я рад, что такая возможность появилась, — расплылся в улыбке чемпион. — Конечно, я волновался, поскольку мы представляем здесь нашу страну. Для меня международные турниры — это огромный дополнительный стимул в подготовке. Рад, что получилось выиграть. Мне всё очень нравится, прекрасная арена, и Калининград очень красивый город. Тут классно, и настроение хорошее».
Соперник Егора китайский боксер Ву Хао, несмотря на поражение, тоже остался под приятным впечатлением.
Здесь всё отлично — и арена, и база. В свободное время мы многое посмотрели в городе, узнали историю происхождения янтаря», — рассказал спортсмен.
Каждому — по автомобилю
Итоговый счёт боксёрского турнира — 8:1 в пользу сборной России. Кроме незабываемых эмоций, победители получили специальные подарки от компании «АВТОТОР», которая выступает партнёром Игр. Вместе с символикой турнира чемпионы стали обладателями… электромобилей «АМБЕРАВТО А5»! Правда, пока что в виде миниатюрных копий, выполненных с максимальной проработкой деталей. Настоящий «АМБЕРАВТО А5», напомним, является главным призом «Кубка Балтики», который организует в Калининграде «АВТОТОР». Бокс в число дисциплин, представленных на фестивале единоборств, пока не входит, но это вид спорта достойно представлен на «АВТОТОР-Арене», где оборудован отдельный профессиональный зал для занятий — с рингом, грушами и всем необходимым инвентарём.
«С моей точки зрения, турнир прошёл великолепно, — подвёл итог дня наш земляк, вице-чемпион мира по боксу 2005 года Алексей Шайдуллин. — Видно, что все ребята из обеих сборных хорошо готовы. Все молодцы, бились по-настоящему. Организация — бомбовая, спасибо Федерации бокса Калининградской области, её главе Юрию Самородову и, конечно, всем, кто работает на турнире».
Дворец спорта «АВТОТОР-Арена» был построен и оснащён всем необходимым оборудованием за счёт собственных средств крупнейшего предприятия Калининградской области — автомобилестроительной компании «АВТОТОР». Стоимость проекта превысила 2,7 млрд рублей.
«АВТОТОР-Арена» стала одним из крупнейших спортивных проектов 2020 года в России и образцом успешного взаимодействия государства и бизнеса. Площадь сооружения превышает 42 тыс. кв. метров. Арена предоставляет возможности для занятий более чем 40 видами спорта. Здесь находится уникальный бассейн олимпийского класса, полноразмерный крытый футбольный манеж, сертифицированный по стандартам ФИФА, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта и другие залы.