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Как выбрать качественного репетитора в Калининграде: чек-лист для родителей от «Эдукариума»

  1. Калининград
Как выбрать качественного репетитора в Калининграде: чек-лист для родителей от «Эдукариума» - Новости Калининграда

Поиск репетитора часто начинается в момент тревоги: экзамены близко, ребёнок «не тянет», а родители хотят быстро найти человека, который спасёт ситуацию. Именно в этот момент легко попасться на красивые обещания и громкие формулировки. Хороший репетитор не продаёт чудо, он выстраивает понятный процесс.

Первый красный флаг при выборе репетитора — гарантии вроде «подготовлю на 100 баллов» или «точно поступите». В образовании невозможно честно гарантировать результат: слишком многое зависит от стартового уровня ученика, регулярности занятий, домашней работы, психологического состояния и сложности экзамена. Качественный педагог строит систему — диагностику, план подготовки, регулярную обратную связь, работу с ошибками.

Спросите репетитора, как будет устроен первый месяц занятий. Что он проверит на старте? Как будет отслеживать прогресс? Что сделает, если ученик не справляется? Если в ответ звучат общие слова вроде «посмотрим по ходу» — это повод насторожиться.

Как выбрать качественного репетитора в Калининграде: чек-лист для родителей от «Эдукариума» - Новости Калининграда

Второй риск — подготовка, которая сводится только к нарешиванию. Тесты нужны, но сами по себе они не учат. Хороший репетитор сочетает практику с теорией, объясняет стратегии решения, разбирает ошибки и возвращается к темам, которые оказались сложными.

Третий красный флаг — хаос. Репетитор опаздывает, забывает о договорённостях, меняет расписание в последний момент. Занятия, а особенно подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, держатся на ритме — без регулярности прогресс и высокие результаты невозможны.

Четвёртый признак плохого репетитора — токсичная коммуникация. Фразы «ну это же очевидно», сравнения с другими учениками, раздражение из-за повторных ошибок не закаляют ребёнка, а снижают мотивацию и усиливают тревожность. Хороший педагог умеет быть требовательным без унижения. Он ищет другой способ объяснения, а не обвиняет ребёнка в «неспособности».

Пятый красный флаг — отсутствие материалов и структуры. Если педагог каждый раз открывает первый попавшийся вариант или печатает задания прямо при вас, это тревожный сигнал. Импровизация может быть частью урока, но не его основой.

Шестой момент — оплата и документы. Если репетитор принимает только наличные «в конверте» и не готов обсуждать договор, родители остаются без защиты. Это особенно важно, если вы планируете оплачивать обучение материнским капиталом или получать налоговый вычет.

Как выбрать качественного репетитора в Калининграде: чек-лист для родителей от «Эдукариума» - Новости Калининграда

Наконец, обратите внимание на формат урока. Если репетитор говорит без остановки и не задаёт вопросов, это не обучение, а лекция. На хорошем занятии педагог регулярно проверяет понимание: «Почему ты так решил?», «Какой шаг следующий?».

В образовательном центре «Эдукариум» (Калининград, ул. Кирова, 1) подготовка к ЕГЭ и ОГЭ выстроена системно, а все преподаватели проходят тщательный отбор. Родителям не приходится проверять всё методом проб и ошибок и обжигаться на случайных репетиторах.

Как выбрать качественного репетитора в Калининграде: чек-лист для родителей от «Эдукариума» - Новости Калининграда

Начать подготовку можно уже летом. В «Эдукариуме» есть летние группы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ: это способ за два часа в неделю закрыть пробелы, не просесть в знаниях и начать учебный год без аврала.

А если вы думаете о следующем учебном годе — записывайтесь на сайте или по телефону 52-19-19. Можно выбрать нужный предмет, удобное расписание и сильного преподавателя, пока группы ещё формируются.

Как выбрать качественного репетитора в Калининграде: чек-лист для родителей от «Эдукариума» - Новости Калининграда

educarium.ru

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