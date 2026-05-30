Отмечаем праздник в городе профессий «Кидсберг» — 7 лет вместе

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

1 июня в городе профессий «Кидсберг» состоится яркий праздник, посвящённый сразу двум важным событиям — Дню защиты детей и дню рождения города!

«Кидсберг» — мини-город для детей, где можно попробовать себя в разных профессиях: от врача и радиоведущего до банкира и повара. И в этот день он станет ещё более праздничным, шумным и по-настоящему волшебным.

Праздник станет настоящим приключением: дети смогут не только весело провести время, но и попробовать себя в новых ролях, раскрыть таланты и почувствовать себя частью большого города. Ведь «Кидсберг» — это пространство, где обучение превращается в увлекательную игру, а каждый ребёнок — главный герой своего дня.