09:00
erid: 2SDnjeBkedx

Отмечаем праздник в городе профессий «Кидсберг» — 7 лет вместе

  1. Калининград
Отмечаем праздник в городе профессий «Кидсберг» — 7 лет вместе - Новости Калининграда

1 июня в городе профессий «Кидсберг» состоится яркий праздник, посвящённый сразу двум важным событиям — Дню защиты детей и дню рождения города!

«Кидсберг» — мини-город для детей, где можно попробовать себя в разных профессиях: от врача и радиоведущего до банкира и повара. И в этот день он станет ещё более праздничным, шумным и по-настоящему волшебным.

Праздник станет настоящим приключением: дети смогут не только весело провести время, но и попробовать себя в новых ролях, раскрыть таланты и почувствовать себя частью большого города. Ведь «Кидсберг» — это пространство, где обучение превращается в увлекательную игру, а каждый ребёнок — главный герой своего дня.

Отмечаем праздник в городе профессий «Кидсберг» — 7 лет вместе - Новости Калининграда

Юных жителей и их родителей ожидает насыщенная программа:

  1. Кулинарные мастер-классы: приготовим ватрушки от шеф-кондитера «Кранч», мороженое от Nano Delato и сладкие вафли от «Кидсберга».
  2. Мастер-класс по финансовой грамотности от «Альфа-Банка».
  3. Радио-мастерская от команды Love Radio с ведущими Анастасией Де Круа и  Александром Бровковым.
  4. Творческое занятие от «Кантмаркета» по изготовлению свечей из воска.
  5. Презентация нового партнёра «Дентал-сити» на локации «Больница» и мастер-класс от врача — стоматолога-гигиениста Екатерины Олеговны Карпович.
  6. Мастер-класс по безопасности дорожного движения от автошколы «Елена».
  7. Беспроигрышная лотерея — подарки от более чем 10 наших партнёров!
Отмечаем праздник в городе профессий «Кидсберг» — 7 лет вместе - Новости Калининграда
  • Подарки от ПАО «Ростелеком»: портативные зарядные устройства, компьютерный коврик и настольные игры.
  • От детской клиники «Новомед Дети»: мягкие игрушки, развивающие игры и шоперы с пеналами и расписанием уроков, сертификаты на прокол ушек и сертификат на 5000 рублей на услуги клиники.
  • От АО «Альфа-банк»: фирменные рюкзаки, браслеты и стикерпаки.
  • От ФК «Балтика»: мяч с автографами игроков, а также от вратаря Максима Бориско перчатки с автографом и  футболки с личными подписями игроков ФК «Балтика».
  • От «Love Radio Калининград»: антистрессы и футболки, а для именинников в этот день отдельные подарки.
  • От партнёра автошколы «Елена»: крутые машинки.
  • Стоматологическая клиника «Дентал-сити» приготовила для участников лотереи наборы для гигиены полости рта.
  • От сети магазинов «Кант Маркет»: рюкзаки со сладостями и шарики для каждого.
  • От партнёра кафе «Чиполетти»: пицца и коктейли.
  • От «Супер оптики»: фирменные носки, термокружки, сертификаты на 2000 рублей.
  • От  Kidsmax: крутая игра «Империя денег», конструкторы- трансформеры, космическая капсула и мягкие игрушки.
  • А также подарки от «Кидсберга»: сертификаты на посещение города профессий, футболки, сертификаты на «Авиа» и «Авто» симуляторы.
Отмечаем праздник в городе профессий «Кидсберг» — 7 лет вместе - Новости Калининграда
Отмечаем праздник в городе профессий «Кидсберг» — 7 лет вместе - Новости Калининграда

И, конечно же:

  1. зажигательная дискотека;
  2. большой праздничный торт;
  3. самая сладкая вата всем жителям города бесплатно.

Не пропустите самый яркий праздник начала лета — приходите всей семьёй! Праздник начнётся в 13:00 и продлится до 20:00 часов.

Дополнительная информация по телефону 8 (911) 459-12-93.

Сайт: kidsberg39.ru.

«ВКонтакте»: vk.com/kidsberg39.

Адрес: г. Калининград, Валдайская ул., 9.

Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8 (911) 459-12-93.

Реклама. ООО «Садко», ИНН 3906965966
1 651
Анонсы На правах рекламы
0+