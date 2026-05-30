Отмечаем праздник в городе профессий «Кидсберг» — 7 лет вместе

1 июня в городе профессий «Кидсберг» состоится яркий праздник, посвящённый сразу двум важным событиям — Дню защиты детей и дню рождения города!
«Кидсберг» — мини-город для детей, где можно попробовать себя в разных профессиях: от врача и радиоведущего до банкира и повара. И в этот день он станет ещё более праздничным, шумным и по-настоящему волшебным.
Праздник станет настоящим приключением: дети смогут не только весело провести время, но и попробовать себя в новых ролях, раскрыть таланты и почувствовать себя частью большого города. Ведь «Кидсберг» — это пространство, где обучение превращается в увлекательную игру, а каждый ребёнок — главный герой своего дня.
Юных жителей и их родителей ожидает насыщенная программа:
- Кулинарные мастер-классы: приготовим ватрушки от шеф-кондитера «Кранч», мороженое от Nano Delato и сладкие вафли от «Кидсберга».
- Мастер-класс по финансовой грамотности от «Альфа-Банка».
- Радио-мастерская от команды Love Radio с ведущими Анастасией Де Круа и Александром Бровковым.
- Творческое занятие от «Кантмаркета» по изготовлению свечей из воска.
- Презентация нового партнёра «Дентал-сити» на локации «Больница» и мастер-класс от врача — стоматолога-гигиениста Екатерины Олеговны Карпович.
- Мастер-класс по безопасности дорожного движения от автошколы «Елена».
- Беспроигрышная лотерея — подарки от более чем 10 наших партнёров!
- Подарки от ПАО «Ростелеком»: портативные зарядные устройства, компьютерный коврик и настольные игры.
- От детской клиники «Новомед Дети»: мягкие игрушки, развивающие игры и шоперы с пеналами и расписанием уроков, сертификаты на прокол ушек и сертификат на 5000 рублей на услуги клиники.
- От АО «Альфа-банк»: фирменные рюкзаки, браслеты и стикерпаки.
- От ФК «Балтика»: мяч с автографами игроков, а также от вратаря Максима Бориско перчатки с автографом и футболки с личными подписями игроков ФК «Балтика».
- От «Love Radio Калининград»: антистрессы и футболки, а для именинников в этот день отдельные подарки.
- От партнёра автошколы «Елена»: крутые машинки.
- Стоматологическая клиника «Дентал-сити» приготовила для участников лотереи наборы для гигиены полости рта.
- От сети магазинов «Кант Маркет»: рюкзаки со сладостями и шарики для каждого.
- От партнёра кафе «Чиполетти»: пицца и коктейли.
- От «Супер оптики»: фирменные носки, термокружки, сертификаты на 2000 рублей.
- От Kidsmax: крутая игра «Империя денег», конструкторы- трансформеры, космическая капсула и мягкие игрушки.
- А также подарки от «Кидсберга»: сертификаты на посещение города профессий, футболки, сертификаты на «Авиа» и «Авто» симуляторы.
И, конечно же:
- зажигательная дискотека;
- большой праздничный торт;
- самая сладкая вата всем жителям города бесплатно.
Не пропустите самый яркий праздник начала лета — приходите всей семьёй! Праздник начнётся в 13:00 и продлится до 20:00 часов.
Дополнительная информация по телефону 8 (911) 459-12-93.
Сайт: kidsberg39.ru.
«ВКонтакте»: vk.com/kidsberg39.
Адрес: г. Калининград, Валдайская ул., 9.
Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8 (911) 459-12-93.