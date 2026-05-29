Майские заморозки: прогноз погоды на 30 мая в Калининградской области

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В регионе в ночь на субботу, 30 мая, прогнозируют заморозки. Температура местами может опуститься до 0 °C. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью ожидается похолодание до +3…+7 °C. В северо-восточных районах — Неманском, Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском — возможны заморозки на уровне почвы до 0…–1 °C. На побережье будет теплее: от +6 до +10 °C. Местами прогнозируют туман и дымку. Утром воздух прогреется до +16…+19 °C, на берегу — до +15…+17 °C. В Калининграде, на западе региона и у моря ожидается переменная облачность с перистыми облаками, на востоке — ясно и без осадков.

Днём температура поднимется до +19…+21 °C, а в континентальной части — до +22…+23 °C. На Куршской и Балтийской косе будет прохладнее — от +14 до +17 °C. Небольшие дожди возможны в Багратионовском и Зеленоградском районах. К вечеру столбики термометров опустятся до +12…+15 °C, осадков не ожидается.

По данным синоптиков, ветер ночью будет переменным и слабым. Утром сменится на южный и юго-западный, днём — на западный умеренный, до 9 м/с. Вечером подует северо-западный. Давление снизится с 759 до 756 мм рт. ст.