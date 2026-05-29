Роспотребнадзор подтвердил безопасность: пляжи Калининграда готовы к наплыву отдыхающих

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В Калининграде проверили готовность городских пляжей к летнему сезону. Роспотребнадзор подтвердил соответствие нормам безопасности воды и условий на популярных местах отдыха. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу, 29 мая.

«Получили от санитарного ведомства заключения о том, что наши пляжи на Пелавском, Шенфлиз, Карповском, Голубых озёрах и на Карьере «Мечта» готовы к приёму отдыхающих», — говорится в сообщении.

Администрация города рекомендует отдыхать только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и есть необходимая инфраструктура для безопасного отдыха.