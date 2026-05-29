Погоня за золотом: как выглядит таблица наград Российско-китайских игр после трёх дней борьбы

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Четыре медали российской гимнастки вывели нашу страну вперёд.

По итогам трёх насыщенных соревновательных дней Х Российско-китайских молодёжных летних игр сборная России захватила лидерство по количеству золотых наград. В копилке нашей команды сейчас 32 золотые, 22 серебряные и пять бронзовых медалей — всего 59 наград.

Сборная Китая уступает по числу первых мест — у гостей 21 золотая медаль, однако они опережают россиян по общему количеству завоёванных наград, имея в своем активе 60 медалей, в которые входят 31 серебряная и восемь бронзовых.

Главной звездой и рекордсменкой турнира на данный момент стала российская гимнастка Алеся Найфонова. Спортсменка показала феноменальный результат в художественной гимнастике, завоевав четыре золотые медали.

Впереди участников ждут ещё два дня напряжённых финалов. Имя итогового победителя соревнований определится совсем скоро. Официальная церемония закрытия масштабного молодёжного форума в Калининградской области состоится 30 мая.