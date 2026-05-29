Триумф российских гимнасток и отыгрыш гостей в бадминтоне: как завершился третий день Российско-китайских игр

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Ссылка На соревнованиях подвели итоги синхронного плаванья, вольной борьбы и других дисциплин. Третий день Х Российско-китайских молодёжных летних игр в Калининградской области стал одним из самых насыщенных. 28 мая атлеты двух стран боролись за победу в девяти видах спорта, разыграв сразу 34 комплекта медалей. Российские гимнастки вновь подтвердили статус сильнейших в мире, забрав все шесть золотых наград дня. Героями помоста стали Александра Кирюшина, победившая в упражнениях с обручем и мячом, и Алеся Найфонова, ставшая лучшей в упражнениях с булавами и лентой. Для Найфоновой это золото стало уже четвёртым на текущих соревнованиях. Кроме того, наши девушки выиграли в группах с мячами и с лентами.

Китайская сборная сумела отыграться за предыдущие неудачи в бадминтоне, завоевав все пять золотых медалей. Российские спортсмены в этом виде спорта довольствовались тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами. В синхронном плавании борьба была более равной: в соло среди юношей победу одержал китаец Лэй Зичен, а россиянка Александра Завьялова взяла золото в женском соло. Среди дуэтов первыми стали Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина, в смешанных дуэтах на верхнюю ступень пьедестала почёта поднялись Владимир Першин и Арина Тумкина. Напряжённой концовкой завершился второй матч в женском баскетболе. После вчерашнего поражения китаянки смогли взять реванш, обыграв россиянок со счётом 78:74. Теперь судьба золотых медалей решится в финальном третьем матче. Мужская сборная России по баскетболу, напротив, упрочила лидерство, вновь уверенно победив Китай — 90:74. В волейболе во дворце спорта «Янтарный» обе российские команды, юниоры и юниорки, праздновали победу в тяжёлых многосетовых поединках.