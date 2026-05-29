EXEED представил две премьеры на Auto China 2026: EXLANTIX ES GT и новый флагманский внедорожник EX9

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24 апреля, в рамках 19-го Пекинского международного автосалона (Auto China), EXEED представил новый EXEED EXLANTIX ES GT и полноразмерный флагманский внедорожник EX9 (на международном рынке название модели ET8 Concept). Обе новинки выполнены в дизайнерской концепции бренда Perpetua. Они отражают передовые разработки EXEED в области интеллектуальных технологий, открывая новую главу в развитии бренда.

EXEED EXLANTIX ES GT: динамичный силуэт и выверенная технологичность

Как первый серийный shooting brake в истории бренда, ES GT продолжает эстетику плавных линий дизайна Perpetua, в основе которой лежит непрерывная симметричная архитектура. ES GT разработан с целью усилить эффект погружения в процесс вождения. В модели представлены новые интегрированные спортивные сиденья с активной боковой поддержкой, обеспечивающие надёжную фиксацию тела даже при динамичном вождении.

Кокпит построен вокруг интерактивной системы с двумя экранами: панорамного дисплея и «парящего» центрального экрана управления с изменяемым углом наклона, наполнение которого отличается логично организованной функциональной структурой и создаёт интуитивно понятное интерактивное пространство.

Впервые для линейки EXEED EXLANTIX в интерьере используются элементы из натурального углеродного волокна. Настоящий карбон украшает многоуровневую центральную консоль, создавая выразительную трёхмерную фактуру, и поддерживается карбоновыми вставками в передних и задних дверях, а также в ключевых зонах кокпита. Тонкая текстура и рельеф карбона сочетают утончённую эстетику с динамичным характером.