EXEED представил две премьеры на Auto China 2026: EXLANTIX ES GT и новый флагманский внедорожник EX9

24 апреля, в рамках 19-го Пекинского международного автосалона (Auto China), EXEED представил новый EXEED EXLANTIX ES GT и полноразмерный флагманский внедорожник EX9 (на международном рынке название модели ET8 Concept). Обе новинки выполнены в дизайнерской концепции бренда Perpetua. Они отражают передовые разработки EXEED в области интеллектуальных технологий, открывая новую главу в развитии бренда.
EXEED EXLANTIX ES GT: динамичный силуэт и выверенная технологичность
Как первый серийный shooting brake в истории бренда, ES GT продолжает эстетику плавных линий дизайна Perpetua, в основе которой лежит непрерывная симметричная архитектура. ES GT разработан с целью усилить эффект погружения в процесс вождения. В модели представлены новые интегрированные спортивные сиденья с активной боковой поддержкой, обеспечивающие надёжную фиксацию тела даже при динамичном вождении.
Кокпит построен вокруг интерактивной системы с двумя экранами: панорамного дисплея и «парящего» центрального экрана управления с изменяемым углом наклона, наполнение которого отличается логично организованной функциональной структурой и создаёт интуитивно понятное интерактивное пространство.
Впервые для линейки EXEED EXLANTIX в интерьере используются элементы из натурального углеродного волокна. Настоящий карбон украшает многоуровневую центральную консоль, создавая выразительную трёхмерную фактуру, и поддерживается карбоновыми вставками в передних и задних дверях, а также в ключевых зонах кокпита. Тонкая текстура и рельеф карбона сочетают утончённую эстетику с динамичным характером.
Абсолютно новый EXEED EX9: монументальность и новая интерпретация премиальности
Полноразмерный флагманский внедорожник EXEED EX9 также опирается на дизайнерскую концепцию Perpetua, формируя уверенный и выразительный облик. Минималистичная фронтальная часть, выполненная в фирменной стилистике бренда, гармонично сочетается со световой линией во всю ширину кузова, а широкие кормовые линии создают выверенные пропорции и визуальный баланс.
В интерьере горизонтально выстроенная архитектура объединяет панорамный дисплей, премиальную акустическую систему и дверные панели, визуально расширяя пространство салона. Инновационный регулируемый «плавающий» центральный экран экономит место для передвижения, позволяя гибко изменять глубину салона и выходить за рамки традиционных статичных интерьерных решений. В сочетании с системой рассеянной потолочной подсветки мягкий равномерный свет формирует спокойную, сосредоточенную атмосферу в салоне и подчёркивает благородные черты флагмана.
Основанные на единой дизайнерской концепции Perpetua, обе модели демонстрируют разные подходы к его интерпретации. EXEED EXLANTIX ES GT делает акцент на тактильности и визуальной утончённости, тогда как новый EXEED EX9 — на вариативности пространства и выразительности формы. Такая стратегия — единая основа при разнообразии дизайнерских решений — отражает авангардную философию дизайна EXEED.
Премьера EXEED EXLANTIX ES GT и EXEED EX9 на Пекинском автосалоне задаёт новые стандарты восприятия и функциональности интеллектуальных кокпитов следующего поколения, а также подтверждает глобальную цель бренда EXEED — формировать будущее мобильности, объединяя высокий уровень комфорта, передовые технологии и выдающиеся динамические характеристики.
На российском рынке модель ET8 Concept также ожидается в рамках концепции развития флагманского SUV сегмента F на новых источниках энергии.
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EXEED — премиальный бренд автомобилей, сочетающий инновационные технологии, высокий уровень комфорта, безопасности и экологичности.
Бренд занимает лидирующую позицию в премиум-сегменте в России. В 2025 году EXEED получил ряд престижных автомобильных премий, в том числе стал четырёхкратным победителем премии «Автомобиль года». Модельный ряд включает кроссоверы LX, TXL, RX и VX, а также линейку EXLANTIX на новых источниках энергии. Четырёхдверное купе EXEED EXLANTIX ES и кроссовер EXEED EXLANTIX ET были представлены в 2025 году и уже вошли в «Книгу рекордов России», установив рекорд дальности хода среди гибридных автомобилей.
Shooting brake — автомобиль с кузовом типа спортивный универсал.
Perpetua — название дизайнерской концепции бренда EXEED (Perpetua в переводе с латинского — «вечный», «непрерывный»).
GT (Gran Turismo) — «гран туризмо», обозначение автомобилей, сочетающих высокую динамику и комфорт для дальних поездок.
Auto China — Пекинский международный автомобильный салон.
Concept — концепт-кар, концептуальная версия модели.
SUV (Sport Utility Vehicle) — спортивно-утилитарный автомобиль, внедорожник.
F-сегмент — класс полноразмерных представительских автомобилей.
Cockpit — кокпит, водительское пространство/зона управления автомобилем.
Display — дисплей, экран отображения информации.