В Калининградской области оштрафовали «управляйку», которая без разрешения обрезала деревья

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В Калининградской области управляющую компанию, которая без разрешения обрезала деревья и кустарники во дворе, оштрафовали на 150 тысяч рублей. Об этом минприроды региона пишет в своём телеграм-канале в пятницу, 29 мая.

«Любое изменение ландшафта и работы по обрезке, пересадке деревьев [или] кустарников должны быть согласованы. Это необходимо для безопасности инженерных коммуникаций, проходящих под землей, и соблюдения норм освещённости жилых помещений», — заявили в министерстве.