Участники Российско-китайских молодёжных летних игр оценили возможности спортивной базы ДС «АВТОТОР-Арена»

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Ссылка «АВТОТОР-Арена» принимает соревнования по большинству дисциплин в рамках проведения X Российско-китайских молодёжных летних игр и предоставляет возможности для комфортного размещения спортсменов, команд, тренеров, врачей и других сопровождающих лиц, а также всю необходимую инфраструктуру для организации тренировочного процесса и восстановления спортсменов на объектах спортивной базы. Спортивная база дворца спорта «АВТОТОР-Арена» представляет собой комплекс, предназначенный для проведения учебно-тренировочного процесса и размещения спортсменов в период проведения сборов и соревнований. Необходимость создания объекта для размещения спортсменов, команд, тренеров, врачей и других сопровождающих лиц в непосредственной близости от ДС «АВТОТОР-Арена», где регулярно проводятся соревнования федерального уровня, подтверждалась многократными обращениями от спортивных федераций в адрес регионального министерства спорта и дирекции ДС «АВТОТОР-Арена». Размещение объектов для временного проживания в непосредственной близости от тренировочных объектов является общепринятой практикой организации спортивных баз и соответствует логике их функционирования, поскольку обеспечивает полноценный тренировочный режим, восстановление, безопасность и соблюдение требований к проведению спортивных мероприятий.

На первом этапе реализации проекта по созданию спортивной базы был построен и введён в эксплуатацию корпус, предназначенный для проживания спортсменов и сопровождающих лиц. В рамках второго этапа был создан комплекс, включающий все необходимые элементы спортивной инфраструктуры для организации тренировочного процесса. Работы по строительству и оснащению объекта велись опережающими темпами, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для участников Российско-китайских игр. Спортивная база, как и сам дворец спорта «АВТОТОР-Арена», создавалась по личной инициативе основателя и главного акционера «АВТОТОР» Владимира Щербакова. Он уделял проекту особое внимание и лично курировал ключевые решения: от общей концепции до выбора технических решений, материалов и элементов отделки. Площадь центрального ядра составляет около 4,5 тысячи квадратных метров. Первый этап с объектами размещения занимает около 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, общая площадь комплекса — около 15 тысяч квадратных метров. В новом блоке на первых двух этажах размещены тренажёрный зал, раздевалки, душевые, 25-метровый бассейн, а также спа-зона. В неё входят большой 20-метровый бассейн, ванны-джакузи и несколько саун разных форматов, включая русскую баню, лакониум и хаммам.

На третьем этаже находится многофункциональный спортивный зал. Его площадь — около 900 квадратных метров. Пространство можно использовать для тренировок и мероприятий по различным видам спорта — борьбе, баскетболу, футболу, художественной гимнастике и другим дисциплинам, для которых подходят высота и конфигурация зала. При проектировании учитывались пожелания спортсменов и специалистов. В частности, обсуждались параметры тренировочных зон, размеры ковров и другие требования, необходимые для проведения занятий. Генеральный директор дворца спорта «АВТОТОР-Арена» Адам Барахоев, бронзовый призёр Олимпийских игр и лучший тренер мира по версии Международной федерации объединённых стилей борьбы FILA за 2008 год, подчеркнул, что при подготовке проекта изучался опыт ведущих российских спортивных баз. По его словам, перед согласованием решений он лично посетил федеральные базы подготовки сборных команд, в том числе в Кисловодске и Новогорске. «Это федеральные базы наших сборных команд. Я посмотрел, как это работает, убедился в эффективности таких решений. Только после этого мы начали формировать заказ», — рассказал Адам Барахоев. Он отметил, что спортивная база дворца спорта «АВТОТОР-Арена» по уровню не уступает известным центрам подготовки сборных.

«Наша база не только не уступает, но и превосходит. К нам приезжали сборные команды по плаванию, борьбе, дзюдо. Спортсмены и тренеры называли её одной из лучших баз. Для спортсмена очень важно, чтобы тренировочный процесс, восстановление, проживание и питание были организованы в единой системе. Когда всё находится рядом, это экономит силы, время и позволяет сосредоточиться на главном — подготовке и результате. Здесь создана именно такая среда: современная, удобная и продуманная», — подчеркнул генеральный директор дворца спорта. «Мы очень довольны тем, как нас здесь приняли. Номера комфортные, есть всё необходимое для отдыха после тренировок и соревнований. Питание организовано на хорошем уровне, что для спортсменов особенно важно. Отдельно хочу отметить инфраструктуру "АВТОТОР-Арены": удобно тренироваться, восстанавливаться и готовиться к выступлениям. Видно, что база сделана с большим вниманием к потребностям спортсменов», — отметил Айшан Абдусаламов, борец вольного стиля, представляющий Китайскую Народную Республику на X Российско-китайских молодёжных летних играх. Единовременно спортивная база сможет принимать около 250 человек, однако фактическая загрузка будет зависеть от конкретного вида спорта и формата тренировочного процесса. Для разных дисциплин — борьбы, игровых видов спорта, гимнастики — требования к пространству и количеству участников отличаются. Комплекс также адаптирован для маломобильных посетителей. В здании предусмотрены лифты с дверными проёмами, позволяющими пользоваться ими людям на инвалидных колясках, включая спортивные коляски увеличенного размера. Покрытия и планировочные решения выполнены с учётом требований доступной среды.