«Сил работать с этим подрядчиком уже нет»: мэрия Калининграда расторгла контракт на строительство парковки у ДОБ

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Власти Калининграда расторгли контракт с подрядчиком, который строил парковку возле Детской областной больницы на улице Дмитрия Донского. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова после оперативного совещания в четверг, 28 мая.

По словам сити-менеджера, причиной стало серьёзное отставание от графика: более чем на 250 календарных дней. На текущий момент объект готов на 87%.

«Дальше сил работать с данным подрядчиком уже нет. Скажите, пожалуйста, ну как можно дальше уговаривать?» — заявила Дятлова.

После расторжения договора подрядчику оплатят только качественно выполненные работы. Затем власти проведут новую закупку и выберут другую компанию для завершения строительства стоянки.

«Мы потратим время на проведение новой закупки, выберем нового подрядчика и закончим парковку, которая так необходима жителям города», — сказала Дятлова.

Глава администрации добавила, что решение о расторжении контракта, по её мнению, следовало принять раньше. «Иногда внутренняя жалость не даёт нам работать эффективно», — объяснила она.