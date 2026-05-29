«Просили сделать 50 рублей»: власти Зеленоградска уговаривают владельцев туалетов снизить цены

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Власти Зеленоградска ведут переговоры с операторами, чтобы снизить цены на посещение туалетов, которые во множестве установлены на берегу моря. Об этом «Клопс» сообщил глава администрации Зеленоградска Александр Китаев в четверг, 28 мая.

«Так сложилось исторически, что аренда туалета — это частная история и бизнес-модель самих операторов. Мы проводили переговоры, просили сделать — ну, не только из-за дороговизны, но и для удобства расчётов. Просили сделать 50 рублей. Сейчас на стадии переговоров, я думаю, что многие согласятся с такой стоимостью», — заявил Китаев.

Сейчас плата за посещение составляет 70 рублей. Цены подняли на 20 рублей.