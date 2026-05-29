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В администрации Калининграда рассказали, вернут ли на место турники в «Шервудском лесу»

  1. Калининград
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В администрации Калининграда рассказали, будут ли восстановлены турники и брусья в Семейном сквере на ул. Яналова, известном как «Шервудский лес». Об этом представители муниципалитета сообщили на официальной станице губернатора региона «ВКонтакте».

Один из местных жителей, который много лет тренировался в этом месте,  поинтересовался, кому помешали тренажёры: «Было же прекрасно. Побегал, размялся, пошел на снаряды для поддержания формы, но в прошлом году их демонтировали, а новому по «нашей доброй традиции» ничего не появилось».

Как отметили в администрации Калининграда, элементы демонтировали, потому что они не соответствовали нормам безопасности. 

«Сейчас сквер в списке объектов на голосовании по благоустройству, и если он наберёт большинство голосов, его обустроят в следующем году и установят спортивные элементы. Пока для замены спортивных тренажёров финансирования нет», — подчеркнули в горадминистрации.

В одном из самых популярных скверов Калининграда снесли турники, на которых местные занимались десятки лет.  На проект реконструкции «Шервудского леса» в Калининграде потратят в четыре раза меньше денег, чем планировали изначально. 

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