«Трясунчик-террор» продолжается: жители Светлого жалуются на пенсионера, который пугал девочек в Калининграде (видео)

Пожилой мужчина, который в марте приставал к женщинам и девочкам в микрорайоне Аксакова, теперь орудует в Светлом. Об этом рассказали «Клопс» ещё несколько пострадавших от его назойливого внимания. Имена героинь изменены по их просьбе.
В четверг, 28 мая, жительница Светлого Зинаида опубликовала в соцсетях пост с фотографией седого мужчины в синей куртке, который приставал на её глазах к пассажирке автобуса — причём случилось это далеко не в первый раз.
Зинаида рассказала «Клопс», что этот человек «не даёт покоя городу» уже около двух лет. В больницах, у школ, в парках — распускает руки, кидается и на детей, и на взрослых. Может облапать, но нередко и замахивается, хватает и держит.
Девушка, которая стала жертвой нападения пенсионера в автобусе, около двух часов дня в четверг ехала по маршруту 205 в сторону Калининграда.
«Я сидела сзади, — говорит Алина. — впереди меня было сиденье, справа — стекло. На остановке зашёл мужчина преклонного возраста, я уже слышала о его неадекватном поведении и старалась не привлекать к себе внимания. Но, так как свободны были места только возле меня, он пошёл в мою сторону. Сел очень близко ко мне и начал прижиматься. Мне было некуда даже встать.
Я начала кричать, цитирую: «Вы ненормальный, отодвиньтесь от меня!»
А он посмеялся и схватил меня за ногу чуть выше колена. Все начали оборачиваться, я начала кричать, чтобы его выгнали...»
Затем, по словам Алины, в салон вошла женщина, которая представилась его женой и спокойно, без удивления попросила хулигана прекратить, иначе «его выгонят». Другие пассажирки, вспоминает девушка, тоже были встревожены и просили водителя высадить нарушителя. Но тот никаких мер не принял.
«Мне было очень плохо, — делится Алина. — Я обратилась к его жене с вопросом: она ли его опекун? Она ответила, что нет и что «его не кладут в больницу, психиатр выписал таблетки, и всё». Но почему его никто не контролирует?!»
Дебошир вышел из-под контроля
Описание этого инцидента перепостили в нескольких пабликах, в комментариях откликнулось множество людей. Они делятся фотографиями и видео. Лицо там часто плохо различимо, но одежда и силуэт заставляют предположить, что это один и тот же человек.
Все ситуации тоже однотипны. Пенсионер ведёт себя так же, как в тех случаях, которые описали жительницы Аксакова: «Неделю назад схватил дочь четырёх лет за плечи и не отпускал, мне даже не хватило сил разжать его руки, силы в нём, не у каждого молодого столько», — пишет Оксана.
«Три дня назад он напал на мою маму, и когда она стала ему говорить, он ударил её кулаком в грудь», — добавляет Надежда. «Хватал меня в подъезде. Примерно месяца два назад», — вспоминает Виктория. «В больнице к дочери подошёл этот психопат, как мне показалось, он был не в себе, и попытался потрогать её за ягодицы», — возмущается Тамара.
Мы если его видим, то уходим подальше», — обречённо подытоживает София.
Другие не просто возмущаются в интернете, но готовы идти дальше. Те горожанки, которым он докучает регулярно — возможно, живёт где-то поблизости — рассказали «Клопс», что готовы инициировать коллективное заявление в полицию.
«Чаша терпения переполнена, — говорит светловчанка Екатерина. — Он совершенно не безобиден, он агрессивен! Месяц назад в дневное время на остановке мне от него прилетело кулаком сзади в спину. Мы просто стояли с подругой, беседовали. А потом, когда я встретилась с ним один на один на тропинке, принял боксёрскую позу. Тогда было очень страшно!»
По словам Екатерины, пожилой обидчик тушуется, если достать телефон и сделать вид, что звонишь в полицию, или разговаривать с ним резко и строго. Остерегается он приближаться, и если рядом идёт мужчина. Но всё время под руку с супругом ходить не станешь, вздыхает собеседница «Клопс». Сейчас они с подругами ищут других пострадавших и собирают подписи.
В возбуждении дела отказано
Но пока обращение в правоохранительные органы результата не дало. Ирина, мать 15-летней Маши, которую странный дед преследовал в марте, обнажив гениталии, рассказала, что в возбуждении уголового дела им отказано в связи с отсутствием состава преступления. Уведомление о результатах проверки семья получила на днях от участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Ленинградскому району.
«В ходе проведения проверки по материалу было установлено, что [гражданин, напугавший девочку] 19... года рождения поехал в город Калининград на автобусе к своей жене, — сказано в документе. — [Он] прогуливался в районе улицы Денисова, где увидел девушку, которая на вид была совершеннолетней.
И просто прошёл рядом с ней, к ней не приставал и за какие-либо части тела не трогал.
Через какое-то время проходящий мимо мужчина сказал, что у него расстёгнута ширинка, после чего [он] её застегнул и понял, что ходил так долгое время».
Ирина и Маша с таким изложением событий не согласны. Но как ещё добиться справедливости и обезопасить себя, им теперь непонятно. «Не знаю, как на него повлиять, — грустно говорит женщина. — Конечно, кто-нибудь когда-нибудь это сделает. Но дай бог, чтобы вреда не нанёс сильного никому».
Ирина вспоминала, что в детстве они называли таких хулиганов «трясунчиками». В марте пенсионер напугал не только её дочь, но и ещё несколько девушек и девочек.