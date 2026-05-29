«Трясунчик-террор» продолжается: жители Светлого жалуются на пенсионера, который пугал девочек в Калининграде (видео)

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Пожилой мужчина, который в марте приставал к женщинам и девочкам в микрорайоне Аксакова, теперь орудует в Светлом. Об этом рассказали «Клопс» ещё несколько пострадавших от его назойливого внимания. Имена героинь изменены по их просьбе.

В четверг, 28 мая, жительница Светлого Зинаида опубликовала в соцсетях пост с фотографией седого мужчины в синей куртке, который приставал на её глазах к пассажирке автобуса — причём случилось это далеко не в первый раз.

Зинаида рассказала «Клопс», что этот человек «не даёт покоя городу» уже около двух лет. В больницах, у школ, в парках — распускает руки, кидается и на детей, и на взрослых. Может облапать, но нередко и замахивается, хватает и держит.

Девушка, которая стала жертвой нападения пенсионера в автобусе, около двух часов дня в четверг ехала по маршруту 205 в сторону Калининграда.

«Я сидела сзади, — говорит Алина. — впереди меня было сиденье, справа — стекло. На остановке зашёл мужчина преклонного возраста, я уже слышала о его неадекватном поведении и старалась не привлекать к себе внимания. Но, так как свободны были места только возле меня, он пошёл в мою сторону. Сел очень близко ко мне и начал прижиматься. Мне было некуда даже встать.

Я начала кричать, цитирую: «Вы ненормальный, отодвиньтесь от меня!»

А он посмеялся и схватил меня за ногу чуть выше колена. Все начали оборачиваться, я начала кричать, чтобы его выгнали...»

Затем, по словам Алины, в салон вошла женщина, которая представилась его женой и спокойно, без удивления попросила хулигана прекратить, иначе «его выгонят». Другие пассажирки, вспоминает девушка, тоже были встревожены и просили водителя высадить нарушителя. Но тот никаких мер не принял.

«Мне было очень плохо, — делится Алина. — Я обратилась к его жене с вопросом: она ли его опекун? Она ответила, что нет и что «его не кладут в больницу, психиатр выписал таблетки, и всё». Но почему его никто не контролирует?!»

Дебошир вышел из-под контроля

Описание этого инцидента перепостили в нескольких пабликах, в комментариях откликнулось множество людей. Они делятся фотографиями и видео. Лицо там часто плохо различимо, но одежда и силуэт заставляют предположить, что это один и тот же человек.