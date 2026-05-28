До +19°C днём и порывистый ветер: погода в Калининградской области на 29 мая

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В пятницу, 29 мая, в регионе сохранится прохладная погода с переменной облачностью. Прогноз опубликован в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура составит +5…+9°C, местами опустится до +4°C, а на уровне почвы — до +1…+3°C. У побережья будет теплее — +7…+11°C. Утром воздух прогреется до +15…+17°C, однако на побережье температура составит +12…+14°C. В Калининграде, на западе и у моря ожидается переменная облачность, на востоке — облачно с прояснениями.

Днём в регионе ожидается +16…+19°C: теплее — на западе, прохладнее — на востоке. У моря прогнозируют +14…+16°C. Вечером столбики термометров опустятся до +10…+13°C, а к полуночи — до +6…+9°C.

Ветер ночью будет западным или юго‑западным, слабым или умеренным — 3–9 м/с. Днём сменится на западный и северо‑западный, усилится до 5–10 м/с, в порывах — до 11–13 м/с, а на востоке — до 12–15 м/с. У моря ветер ожидается умеренный. К вечеру по всей области он ослабнет до умеренного. Осадки не ожидаются.