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Дятлова поручила вывозить мусор с калининградских пляжей по особому графику

  1. Калининград
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Дятлова поручила вывозить мусор с калининградских пляжей по особому графику - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

В Калининграде надо усилить уборку городских пляжей. Такое распоряжение дала сити-менеджер Елена Дятлова на оперативном совещании в четверг, 28 мая.

В администрации разработают расписание, учитывающее разные нагрузки в будние и выходные дни, чтобы поддерживать чистоту прибрежной зоны.

«Мы должны сделать отдых на пляжах комфортным для всех горожан», — подчеркнула Елена Дятлова, добавив, что в прошлом калининградцы не раз обращались с жалобами на переполненные контейнеры.

Спасатели назвали все места в Калининградской области, где можно будет купаться этим летом.

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