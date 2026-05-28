Пётр Рыков и Мирослава Михайлова встречаются: читайте в журнале «Калининградская антенна»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Журнал «Калининградская антенна» делится полезной информацией на тему здоровья, кухни, финансов, ухода за собой, своими близкими и домом, рассказывает о звёздах театра и кино.

Пётр Рыков и Мирослава Михайлова встречаются. Актёры появились вместе на церемонии XIII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. 23-летняя Мирослава в прошлом году развелась с сокурсником по ВГИКу Анатолием Черниковым, который два года назад сделал ей предложение прямо на концерте в рамках ЗМКФ.

«Это абсолютно житейская история, когда вы, будучи молодыми людьми, вступаете в первые отношения друг для друга, — объяснила Михайлова. — Происходят становление, развитие. Мы как-то переросли эти отношения. Подростковая история подошла к логическому завершению в один момент. Никаких сложных событий и ссор».

С Рыковым актриса познакомилась уже после развода, 20-летняя разница в возрасте её нисколько не смущает.

Другие новости из мира звёзд читайте в журнале «Калининградская антенна»: