В Калининграде почти половину мест в детских лагерях отдали льготникам

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Почти половину мест в детских круглосуточных лагерях, входящих в ведомство Калининграда, в этом году предоставят льготникам. Об этом сообщила сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда в крупнейший детский центр в четверг, 28 июня.

«Летом 2026 года в круглосуточных лагерях планируют принять 5 284 ребёнка. Из них около 1 200 — дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ещё примерно 1 300 — дети из семей участников специальной военной операции. Мы выполняем все социальные обязательства», — сказал Дятлова.

О высоком спросе на путёвки рассказал и директор детского центра «Юность» Андрей Харинов. По его словам, при загрузке в 3 тысячи мест родители подали около 12 тысяч заявок.

«Конкурс составил примерно четыре ребёнка на одно место. При этом сейчас для родителей действует лист ожидания. Если кто-то из детей, получивших путёвку, не может поехать, освободившееся место предлагают следующему в очереди», — рассказал директор детского центра.