Гектар за забором: в Светлогорске хотят расширить лагерь «Юность»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Светлогорске планируют расширить территорию лагеря «Юность». Об этом заявила сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда в четверг, 28 мая.

Как пояснила глава администрации, участок площадью чуть больше гектара находится на противоположной стороне дороги от лагеря и принадлежит администрации Калининграда. Обустроить его планируют в ближайшие два года.

«Мы об этом мечтаем, но окончательно принимаются решения, когда утверждается бюджет. Мы к этому готовимся», — сказала Дятлова.

В планах организовать на территории «зону приёма детей, где воспитанники могут общаться с родителями». Помимо этого, собираются строить и новый корпус в районе улицы Балтийской. В прошлом году проект строительства получил положительное заключение государственной экспертизы. Стройка начнётся, как только появится финансирование.