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Гектар за забором: в Светлогорске хотят расширить лагерь «Юность»

  1. Калининград
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Гектар за забором: в Светлогорске хотят расширить лагерь «Юность» - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

В Светлогорске планируют расширить территорию лагеря «Юность». Об этом заявила сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда в четверг, 28 мая. 

Как пояснила глава администрации, участок площадью чуть больше гектара находится на противоположной стороне дороги от лагеря и принадлежит администрации Калининграда. Обустроить его планируют в ближайшие два года. 

«Мы об этом мечтаем, но окончательно принимаются решения, когда утверждается бюджет. Мы к этому готовимся», — сказала Дятлова. 

В планах организовать на территории «зону приёма детей, где воспитанники могут общаться с родителями». Помимо этого, собираются строить и новый корпус в районе улицы Балтийской. В прошлом году проект строительства получил положительное заключение государственной экспертизы. Стройка начнётся, как только появится финансирование.

В Калининградской области детские лагеря приняли рекордное с начала века число отдыхающих.

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